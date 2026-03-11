Trump inicia una nueva ofensiva comercial contra la Unión Europea: abre una investigación de prácticas comerciales "ilícitas e injustas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto en marcha una nueva ofensiva comercial contra la Unión Europea. Según ha avanzado el periodista David Alandete en el programa 'La Linterna' de COPE, la Casa Blanca ha abierto una investigación formal por "prácticas comerciales ilícitas e injustas" por parte de la UE. Esta medida representa una vía alternativa para mantener los aranceles después de que el Tribunal Supremo estadounidense los declarara ilegales.

El objetivo de esta nueva investigación es demostrar que Europa se aprovecha comercialmente de Estados Unidos y, con ello, justificar la continuidad de los gravámenes. El embajador comercial de Trump, Jamie Songlier, ha sido contundente al afirmar que la Unión Europea "ha cumplido el 0 por 100" del acuerdo comercial alcanzado, una declaración que sirve a la Administración Trump para argumentar que existe un trato desigual. Como consecuencia, los aranceles del 15% se mantendrán de forma cautelar.

La investigación, que se espera que concluya en junio, no solo afecta a la Unión Europea. La lista de países investigados incluye también a China, Singapur, Suiza, Noruega, Indonesia, Malasia, Camboya, Tailandia, Corea del Sur, Vietnam, México, Japón e India. Mientras dure el proceso, los aranceles se quedan, una noticia que impacta directamente sobre las empresas españolas, que confiaban en la anulación de los mismos tras el dictamen del Supremo, como es el caso de sectores como el del aceite o la aceituna negra.

Esta ofensiva se enmarca en la política proteccionista de Trump, quien lleva amenazando con aranceles desde los años 80. En el caso de España, las advertencias del presidente han sido caóticas y variadas, desde la sugerencia de expulsar al país de la OTAN hasta la aplicación de aranceles selectivos. La última amenaza, captada por Alandete en la Casa Blanca, ha sido la de cortar todo el comercio con España, una afirmación que el propio periodista calificó como algo que "no tiene ni pies ni cabeza" y sobre la que ha pedido aclaraciones.

Durante su pregunta al presidente, el periodista de COPE insistió sobre el alcance de sus palabras, aunque la caótica situación impidió una conversación más larga. Esta nueva amenaza de Trump a España se produce semanas después de que su portavoz, Caroline Libbit, afirmara que el Gobierno español "había pasado por el aro", una versión que fue desmentida desde Moncloa. A pesar de ello, y como se ha podido comprobar en este intercambio con el presidente norteamericano, el enfado de Trump con España persiste.

El resultado de la investigación parece predeterminado, ya que según el corresponsal en Washington, el propio embajador ha dejado entrever que el dictamen será contrario a los intereses europeos. Esta maniobra es una forma de "buscarle las vueltas" a la situación para mantener esos aranceles durísimimos con la Unión Europea, en un clima de creciente animadversión en las relaciones comerciales transatlánticas.