Ana: "Llevo 38 años trabajando de lo que me gusta, soy sanitaria, trabajo en un centro de salud, y es una pena la sanidad pública, la de España era la mejor que hay"

El programa 'Poniendo las Calles' de la cadena COPE, con Bea Calderón e Irina Romero, ha abierto sus micrófonos para hablar de profesiones, vocación y satisfacción laboral. Entre las historias de los oyentes, ha destacado la de Ana, una sanitaria que, tras 38 años de servicio, ha defendido con pasión su trabajo y ha lanzado un mensaje contundente: "Llevo 38 años trabajando de lo que me gusta, soy sanitaria, trabajo en un centro de salud, y es una pena la sanidad pública, la de España era la mejor que hay".

La experiencia de Ana es agridulce. Asegura que no cambiaría su profesión "por nada del mundo", pero lamenta profundamente el deterioro del sistema. Según su testimonio, existe la intención de "acabar con ella y privatizarlo todo", una situación que le produce "muchísima pena". Esta percepción se ve reflejada en experiencias cotidianas como la que compartió una de las presentadoras, quien afirmó que en su centro de salud de Cuenca le han llegado a dar cita "para dos semanas", calificando la situación de "tremenda".

La defensa de la sanidad pública

La sanitaria ha expresado su temor a que se desmantele un sistema que considera "el mejor que hay". Su advertencia se suma a la de otros profesionales que alertan sobre los riesgos del sistema, como la neumóloga Rosa Gómez. El debate sobre el coste real de la sanidad y las condiciones laborales de los profesionales, como la situación de las guardias sanitarias, son temas recurrentes que evidencian la tensión actual en el sector.

Oficios tradicionales y nuevas necesidades

El programa también ha servido de altavoz para jubilados como Pedro, que ha repasado su vida laboral pasando por oficios como aprendiz de carpintero, una empresa de alimentación infantil y la administración local. Por su parte, Pedro de Rodríguez, militar jubilado, no solo ha reivindicado su profesión, sino que también ha subrayado la necesidad de "fomentar la preparación de los jóvenes en los centros de formación" en áreas como la electricidad, la fontanería o la carpintería.

Esta falta de relevo generacional en oficios manuales provoca que, como apuntaron las conductoras del espacio, "escasean" y, en consecuencia, "cobra más un electricista que un ingeniero". Historias como la de Luis Fernández, que pasó de ceramista a comercial de mármol, refuerzan la imagen de un sector laboral en constante transformación pero con una demanda creciente de habilidades tradicionales.

La diferencia entre ser jefe y ser líder

Un oyente, conductor de profesión, ha aportado una reflexión sobre la cultura empresarial. "Una cosa es ser trabajador y otra cosa es ser colaborador, una cosa es trabajar y otra cosa es producir, y una cosa es ser jefe y otra cosa es ser líder", ha afirmado. Para él, la clave de la productividad reside en la pasión: "Siempre hay que hacer lo que nos gusta para poder producir".

Este conductor por vocación ha confesado que disfruta de su trabajo nocturno hasta el punto de esperar con ganas el fin de la semana para volver a empezar. Por ello, ha aconsejado a los empleadores contratar a "personas que les gusta su oficio". Esta idea ha sido respaldada desde el estudio, poniendo como ejemplo a Paco González, de 'Tiempo de Juego', a quien describen como un líder con un "talento natural para saber perfectamente qué tiene que hacer cada uno" y para rodearse de "gente muy talentosa".