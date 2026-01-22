"Las guardias de los sanitarios son obligatorias hasta los 55 años en España, excepto en Cataluña, que son hasta los 50, pagadas a menos de la hora ordinaria"

Las organizaciones médicas han convocado una gran manifestación en Madrid el 14 de febrero y, dos días después, el inicio de un paro indefinido como medida de protesta contra el estatuto marco que negocia el Ministerio de Sanidad. Los facultativos exigen un estatuto específico para su profesión. Así lo ha explicado Ángela Hernández, secretaria general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), en el programa 'La Linterna' de COPE.

Guardias obligatorias y mal pagadas

El principal punto de fricción son las guardias, conocidas técnicamente como jornada complementaria. Hernández denuncia que estas guardias, a diferencia de otros trabajos, "son de carácter obligatorio hasta los 55 años en casi todo el territorio, excepto en Cataluña, que es hasta los 50". Además, ha señalado que estas horas se pagan "a menos de la hora ordinaria", lo que agrava la penosidad para la conciliación familiar y la calidad de la atención al paciente debido a una presión asistencial que ha crecido sin un aumento proporcional de recursos.

el déficit en infraestructuras e inversiones acumulado durante años "no se ha recuperado".

Un marco legal "discriminatorio"

Según la secretaria general de Amyts, las normas que rigen la profesión médica datan de 2003 y suponen una discriminación respecto al resto de categorías sanitarias. Hernández considera que, aunque pudieron tener sentido en su momento, "la sociedad ha cambiado", pero ningún gobierno "de ningún color" las ha modificado. La razón, en su opinión, es que "el kilo de médico a precio de saldo en España, pues, les viene bien".

Junto a las condiciones de las guardias, los médicos reclaman una "clasificación profesional justa". Advierten de que la propuesta del ministerio de Mónica García puede "difuminar competencias", una deriva que, según Hernández, ya se ha visto en otros sistemas de salud como el británico y que "ha llevado a peores resultados en salud". Por ello, insisten en la necesidad de una mesa de negociación propia para médicos y facultativos.

El debate de la doble actividad

Otro punto polémico es la intención del ministerio de impedir que los jefes de servicio compatibilicen su trabajo en la sanidad pública y la privada. Hernández lo atribuye a las "escasas retribuciones" en España, que están "entre 2 y 3 veces por debajo de países como Dinamarca". Afirma que con "una retribución adecuada", nadie buscaría complementar su sueldo con jornadas extenuantes como las que viven algunos profesionales, obligados a hacer semanas de más de 60 horas.

La representante de Amyts defiende que se trata también de un tema de "libertad" y matiza que la doble actividad es menos común de lo que se piensa. "En un estudio que hice de en 2017, 2018, de cirujanos generales, me sorprendió que solo un 17 por 100 declaraba tener una segunda actividad", ha detallado.

Hernández ha criticado directamente a la ministra de Sanidad, Mónica García, que es anestesista y conoce de primera mano las condiciones del sector. "A ella le ha podido el personal político", ha lamentado, aunque extiende la responsabilidad a todos los partidos. "Hay comunidades como Asturias que ya han llegado a acuerdos positivos", pero critica la inacción y el "oportunismo partidista" de otros gobiernos autonómicos, como el de Madrid.

Finalmente, la doctora ha advertido sobre la consecuencia más grave de esta situación: el fenómeno de la "renuncia médica". La sobrecarga y las condiciones actuales están provocando que, después de 11 o 12 años de formación, "hay médicos que están prefiriendo colgar la bata por su salud mental", un problema que califica de "muy importante" para el futuro de la sanidad.