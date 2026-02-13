Los transportistas estallan por el estado de las carreteras: "La situación es grave y de posibilidad de accidente serio, circulamos por la izquierda, aunque sea indebido"

Los recientes temporales que han afectado a España han puesto de manifiesto una crisis más profunda: el deficiente estado de las carreteras. En el programa La Linterna de COPE, el periodista Ángel Expósito ha conversado con Carmelo González, presidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), quien ha detallado las graves consecuencias para el sector. Las malas condiciones, agravadas por el clima, no solo han provocado que muchos camiones queden paralizados, sino que han destapado una realidad que, según denuncia un transportista autónomo como Óscar, es simplemente "penosa".

La paralización de los vehículos supone una "pérdida directa para la empresa de transporte", ya que un camión parado no factura pero sigue generando costes. González estima estas pérdidas entre "600 y 800 euros diarios" por vehículo. Además del impacto económico, el presidente de la CETM ha recordado el factor humano: "entre medio o principalmente hay personas, personas en esos camiones, que además de los costes, pues se ven apartados en muchas ocasiones en zonas en las que no tienen ningún acceso a servicios mínimos indispensables".

Las consecuencias se extienden a toda la cadena de suministro, afectando gravemente al sector primario. "La situación, para ese sector primario, y en consecuencia para nosotros, pues, nos estamos comiendo los costes", ha afirmado González. Los campos inundados se traducen en cosechas perdidas y, por tanto, en mercancía que no se puede transportar. El sector ganadero también sufre, con explotaciones inundadas donde "los terneros han muerto", una situación que el presidente de la CETM califica como "lamentable" y "grave".

Un riesgo para la seguridad vial

El problema de fondo, según los transportistas, es el estado "lamentable" de la red viaria. "Con el temporal han salido a la luz muchos socavones, muchas situaciones, que ya lo veníamos anunciando", ha explicado Carmelo González. Ha señalado que en muchas rutas existe un "bache permanente" que compromete la seguridad vial. Un ejemplo reciente son los "reventones de neumáticos de turismos" en la A-4, un riesgo que se multiplica para un vehículo de 40 toneladas. La situación sobre el mantenimiento de las vías es tan crítica que coincide en el tiempo con la dimisión de la jefa de conservación de carreteras por discrepancias con el ministerio, y pone de relieve la pregunta sobre quién es el responsable de los daños.

Esta peligrosidad ha llevado a los camioneros a tomar medidas drásticas para protegerse. El presidente de la CETM ha sido contundente al afirmar que "la situación es grave y de posibilidad de accidente serio". Por ello, ha admitido una práctica tan peligrosa como reveladora: "Circulamos, aunque sea indebido, por el carril izquierdo, para evitar el riesgo que supone circular por el derecho".

¿Quién asume las pérdidas?

Ante los retrasos en las entregas provocados por el temporal, el sector confía en que se aplique el concepto de "fuerza mayor". Carmelo González ha manifestado su esperanza de que no se les imputen costes por la mercancía estropeada o por llegar tarde. "Confío realmente en que en situaciones como las que hemos vivido y estamos viviendo estos días de fuerza mayor, donde no se nos impute ningún coste", ha declarado.

El futuro del sector

Finalmente, González ha abordado la posible repercusión en los precios para el consumidor. Considera "difícil" que las pérdidas actuales se trasladen a los precios debido a la atomización del sector. Sin embargo, ha advertido que los precios sí subirán a futuro por una razón estructural: la "escasez de flota", motivada por el envejecimiento de las plantillas y la falta de atractivo de la profesión. Mientras tanto, ha concluido que los meses de enero y febrero de este año "a muchas compañías les va a llevar a pérdidas fijo".