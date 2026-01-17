200 euros una urgencia, 301 una colonoscopia y casi 3.000 un parto: el coste real de la Sanidad

En un momento en que el debate sobre la sanidad pública vuelve a los titulares, el programa 'Fin de Semana' de Cristina López Schlichting ha arrojado luz sobre una cuestión fundamental que a menudo se da por sentada: el coste real de los servicios sanitarios. A través de un reportaje de Beatriz Pérez Otín, se han desvelado las cifras que demuestran el valor económico de un sistema que atiende a los pacientes a lo largo de toda su vida, desde una simple consulta hasta los tratamientos más complejos.

La investigación pone rostro a estas cifras a través de la historia de María Ángeles Mena, una paciente de 48 años que ha vivido toda su vida ligada al sistema sanitario. Diagnosticada al nacer con tetralogía de Fallot, una cardiopatía congénita, fue intervenida por primera vez en 1979 en el Hospital La Paz y de nuevo en 2020, a lo que se sumó un diagnóstico oncológico en 2022.

Una vida de agradecimiento al sistema

María Ángeles Mena ha relatado en el programa su experiencia, destacando su "empatía y agradecimiento hacia el sistema sanitario español". Como prueba del alto coste, ha compartido un dato del libro de su cirujano cardiólogo, Raúl Sánchez Pérez, que cifra una de las operaciones "más sencillas", una comunicación interventricular, en aproximadamente 150.000 euros. "Si es de las más sencillas, las más complicadas, yo ya no me puedo imaginar el coste que debe de tener", ha señalado.

Si no fuera por ellos, muchas de las personas con graves problemas no podríamos estar disfrutando de una calidad de vida medianamente buena" María Ángeles Mena, paciente cardiológica

Mena ha recordado la antigua iniciativa de entregar facturas simbólicas para concienciar sobre el valor de la sanidad. Aunque personalmente no le "hizo falta porque era muy consciente", cree que puede ser útil para que "muchas personas que no lo valoran se den cuenta de que eso tiene un coste". Ha afirmado que "que te puedan atender y te puedan dar un tratamiento adecuado, que investiguen, tiene un precio muy alto, y hay que siempre hay que invertir en la sanidad".

Las cifras reales de la sanidad

Para obtener cifras exactas, Beatriz Pérez Otín ha acudido a la sede del Servicio Madrileño de Salud, donde su directora general asistencial, Almudena Quintana Morgado, ha detallado los precios de diversos procedimientos. Quintana ha explicado que, si bien se dejaron de entregar facturas para no "generar presión en los pacientes", es importante conocer estos costes para valorar el sistema.

Cada uno va a recibir la atención que necesita, y nos da igual el valor económico que tenga esa atención" Almudena Quintana Morgado, directora general asistencial

Según los datos ofrecidos por Quintana Morgado, una consulta en un punto de atención continuada de primaria cuesta 125 euros, mientras que una visita a urgencias hospitalarias asciende a unos 200 euros. Los traslados también tienen un coste elevado: el desplazamiento de una UVI móvil ronda los 700 euros, y la activación de un helicóptero sanitario para un politraumatizado grave supone 7.000 euros solo en su movilización.

Un acto tan común como un parto normal sin incidencias tiene un coste de 2.947 euros, cifra que puede ascender hasta los 10.000 euros en los casos más complejos. Pruebas diagnósticas habituales como una colonoscopia se facturan a 301 euros, y una resonancia magnética oscila entre 130 y 200 euros, dependiendo de si se utiliza contraste.

El desafío de la sostenibilidad

Quintana Morgado ha revelado que algunos de los mayores desembolsos se destinan a tratamientos innovadores. Por ejemplo, tratar a un bebé con Atrofia Muscular Espinal (AME), detectada con la prueba del talón, cuesta alrededor de 1,5 millones de euros por paciente. Otros tratamientos avanzados, como las terapias CAR-T, suponen entre 300.000 y 400.000 euros por persona.

La sostenibilidad del sistema es una de las grandes preocupaciones de los gestores sanitarios, especialmente ante el envejecimiento de la población y los nuevos fármacos. La Comunidad de Madrid cuenta con un presupuesto de sanidad de 11.000 millones de euros para 2026 y más de 85.000 profesionales. La clave, según Quintana, está en optimizar los procesos: "ver qué procedimientos podemos mejorar para hacer lo mismo mejor, y poder seguir prestando el resto de las cosas que vengan".