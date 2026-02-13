Jesús Cózar, agricultor: "Estas borrascas se van a traducir en una subida de precios en los supermercados, en concreto, el aceite, estábamos en plena campaña"

El paso de un tren de borrascas por España, con nombres como Ingrid, Joseph o la más reciente, Oriana, ha provocado que enero se convierta en el más húmedo de lo que llevamos de siglo. Las lluvias, el viento y la nieve han golpeado con especial dureza al sur peninsular, donde el campo andaluz afronta pérdidas millonarias y una situación crítica que afectará directamente al bolsillo de los consumidores. Así lo ha advertido Jesús Cózar, secretario general de UPA en Andalucía, en el programa La Linterna de COPE con Expósito.

Ante la pregunta de si esta situación se traducirá en un aumento de precios, Cózar ha sido tajante: "Tiene toda la pinta de que sí, porque aplicamos la simple ley de la oferta y la demanda; por esta catástrofe que hemos atravesado, pues va a haber menos producto y lógicamente menos oferta, y eso va a significar que van a subir seguramente los precios en el supermercado".

Daños millonarios en el campo andaluz

La sucesión de temporales ha asestado un duro golpe al campo andaluz. Según los primeros cálculos de la Junta, los daños podrían ascender a más de 53 millones de euros, dando por perdida más del 20% de la producción agraria en cerca de 14.000 hectáreas. Esta situación ha llevado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, a solicitar a la Comisión Europea la movilización de la reserva de crisis agrícola.

Europa Press Explotación agrícola en Moguer (Huelva) dedicada al cultivo de la fresa afectada por el temporal

Uno de los cultivos más afectados es el espárrago de Huétor-Tahar (Granada). Su alcalde, Fernando Granado, alertaba hace días de que "tenemos el 30 por 100 de los espárragos bajos de agua", un "problema gordo" para una localidad que vive de este producto y cuya cosecha debía empezar de forma inminente. Puedes leer más sobre los problemas económicos de los agricultores aquí.

La cesta de la compra, amenazada

El aceite de oliva es uno de los productos que más preocupa. "Ha sido uno de los sectores más afectados porque estábamos en plena campaña", ha explicado Cózar. En zonas de Andalucía no se había recolectado ni el 50% y ahora "toda la aceituna está en el suelo", en contacto con el barro y el agua, por lo que gran parte no se podrá aprovechar. Un agricultor de Jaén confirma que da por perdido el 50% del tercio de cosecha que le quedaba, lo que podría situar el precio en unos 5 euros el litro de aceite de olivar tradicional.

EFE Olivos anegados por el agua caida tras el paso de las diferentes borrascas atlánticas por la provincia de Ciudad Real

Las fresas de Huelva, que concentran el 90% de la superficie nacional, también sufren las consecuencias. Con invernaderos destruidos y parte de la cosecha perdida, ya se está vendiendo un 60% más cara en origen que la media de los últimos cinco años, según Rafael Aguilera, gerente de Fresh Huelva. La fruta que se logra salvar, además, no presenta las condiciones de calidad que debiera.

Otras hortalizas como el calabacín, el tomate, la alcachofa y la patata también se han visto gravemente afectadas. En Almería, los invernaderos dañados se enfrentan ahora a la proliferación de hongos por la humedad. Productores de tomate calculan pérdidas de hasta 50.000 euros por mermas de producción, a lo que hay que sumar otros 30.000 o 40.000 euros para reparar los daños en la propia infraestructura.

Un sector acostumbrado a la incertidumbre

Para los profesionales del campo, esta situación es un golpe más en una larga lista de dificultades. El propio Jesús Cózar reflexiona sobre la paradoja que vive el sector: "Hace dos días estábamos pidiendo ayuda por la sequía severa que hemos atravesado, y ahora estamos pidiendo ayuda por la catástrofe de tanta lluvia". A los problemas del campo se suman acuerdos comerciales que, según denuncian, les hacen competir en condiciones desiguales, como el de Mercosur.

A pesar de la catástrofe, los agricultores y ganaderos miran al futuro con resiliencia. "Intentaremos de nuevo sacar nuestras explotaciones hacia adelante", afirma Cózar, aunque subraya que para ello es imprescindible que "las administraciones se pongan de acuerdo y pongan encima de la mesa medidas y ayuda para paliar esto". En este sentido, ha calificado de "positiva" una reunión con el ministerio y la consejería andaluza, de la que ha salido el compromiso de un plan de apoyo para el sector.