Rubén del Campo, portavoz de la AEMET: "A partir del sábado, las precipitaciones irán claramente a menos, pero todavía lloverá con persistencia en el tercio norte"

Desde el Día de Reyes, España ha encadenado nueve borrascas y danas de gran impacto, siendo Oriana la última en llegar a la Península Ibérica. En el programa 'La Linterna', Ángel Expósito ha conversado con Rubén del Campo, portavoz de la AEMET, quien ha adelantado que, aunque la situación mejorará, el fin de semana de carnaval aún será complicado. Según Del Campo, "el sábado continuarán los vientos muy fuertes en zonas del este peninsular y de Baleares" y seguirá "el mal estado de la mar, tanto en el norte como en el Mediterráneo", aunque las precipitaciones comenzarán a remitir. El paso de la borrasca Oriana deja rachas huracanadas y un fuerte temporal.

Castellón en alerta roja y precauciones

La Comunidad Valenciana se enfrenta a una situación especialmente delicada. La Generalitat ha emitido un mensaje de alerta, con la provincia de Castellón en alerta roja a partir de la medianoche por rachas de viento que podrían superar los 140 kilómetros por hora. Antonio Rodrigo, subinspector del consorcio provincial de bomberos, ha hecho un llamamiento a la prudencia y ha recordado la importancia de "cerrar puertas y ventanas, asegurar cualquier tipo de material, por ejemplo, macetas, cualquier tipo de objeto que pueda ser proyectado por el viento" y, sobre todo, "no encender ningún tipo de fuego". Las autoridades insisten en evitar actividades al aire libre y desplazamientos innecesarios.

Las consecuencias del temporal ya se han hecho notar en otros puntos del país. En Cataluña, este viernes ha fallecido una de las mujeres que resultaron heridas al caerle encima el techo de una nave industrial arrancado por el viento. Además, la crecida de los ríos mantiene la vigilancia en casi toda España. En Aldea Mayor, Valladolid, 45 mayores han sido desalojados de una residencia que se ha inundado, y preocupa la situación de los afluentes de la margen izquierda del Ebro. El alcalde de Talavera de la Reina ha afirmado que sigue entrando más agua de la que los servicios de emergencia pueden achicar, aunque se espera que la situación cambie la semana que viene.

Bombers Valencia actuando durante el temporal de viento

Andalucía sufre los efectos del temporal

Andalucía es otra de las comunidades más afectadas por la borrasca Oriana. Los vecinos de Grazalema (Cádiz) se preparan para su segundo fin de semana fuera de casa. La comunidad se encuentra en aviso naranja por vientos de hasta 100 kilómetros por hora en provincias como Cádiz, Almería o Granada. De hecho, el sistema ES-Alert ha avisado a 22 municipios andaluces del temporal, generando inquietud entre la población.

En la localidad sevillana de Pruna, tres viviendas han sufrido derrumbes a causa del temporal. Su alcaldesa, Aranxa Pérez, ha destacado que lo principal es que no se han producido daños personales. "Lo importante es que no hemos perdido ninguna vida, y eso es lo que más me importa a mí", ha declarado, mostrando su preocupación por mantener las vías de comunicación operativas para emergencias.

Cedida Inundación en un centro educativo de Benavente

Lo importante es que no hemos perdido ninguna vida, y eso es lo que más me importa a mí"

El fuerte temporal ha provocado numerosas incidencias más en la región. Las conexiones marítimas entre Algeciras y Tarifa con Ceuta y Tánger permanecen cortadas. En la ciudad de Sevilla, la caída de una palmera en la avenida de Kansas City ha herido a una mujer. Finalmente, en Cabo de Gata (Almería), el viento ha arrancado varias placas solares de la cubierta de un colegio.