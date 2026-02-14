Antonio Jiménez: "Si Patxi López y Óscar López creen que Sánchez es su puto amo, es porque son unos siervos"

La actualidad política y social española se ha visto sacudida por una serie de frentes críticos que afectan directamente al Gobierno. Durante su intervención en el programa 'Fin de Semana' de COPE, el periodista Antonio Jiménez ha analizado junto a Cristina López Schlichting las tensiones internas en el PSOE, la controvertida futura ley de vivienda, la situación en Venezuela y el contundente discurso del Rey Felipe VI sobre el terrorismo de ETA.

Guerra interna en el PSOE

La polémica se ha desatado a raíz de las declaraciones del expresidente Felipe González, quien anunció que no votará al Partido Socialista en las próximas elecciones y que optará por el voto en blanco. Esta decisión, justificada por la "inverosímil deriva" del partido, ha provocado una cascada de reacciones airadas desde las propias filas socialistas, evidenciando una profunda fractura interna.

Ministros como Ángel Torres o la titular de Igualdad, Ana Redondo, han criticado con dureza al expresidente. Redondo ha llegado a afirmar que "hay jarrones chinos que lamentablemente ya no quedan bien en las estanterías", mientras que Torres ha cuestionado directamente la permanencia de González en el partido: "Cuando tú ves a tu líder de tu partido fajándose con un rival y quieres que pierda el líder de tu partido, piensa qué haces tú en ese partido".

Según el análisis de Antonio Jiménez, las críticas a González no responden tanto a su decisión de votar en blanco como a la "enmienda a la totalidad que hace en sus declaraciones contra Sánchez, contra su forma de gobierno y sobre lo que está pasando en España".

Jiménez ha recordado las palabras de González dirigidas a figuras como Patxi López y Óscar López, afirmando que "si ellos creen que Sánchez es su puto amo, es porque son unos siervos". El periodista ha calificado de "miserables" y "vomitivas" las declaraciones de Óscar López culpando a un fallecido, en una muestra de la falta de "un ápice de autocrítica" en el seno del Gobierno.

La polémica ley de la vivienda

Otro de los focos de tensión es la elaboración de una ley para penalizar a los caseros que suban las rentas a los inquilinos. Antonio Jiménez ha advertido, citando a expertos del sector, que esta medida podría generar el efecto contrario al deseado. La "presión fiscal sobre los propietarios" podría provocar una reducción de la oferta de viviendas en alquiler, un aumento de la economía sumergida o un trasvase de inmuebles al mercado de compraventa o a pisos turísticos.

El periodista ha defendido un modelo de "bonificaciones fiscales para los arrendadores" para estimular el mercado, en lugar de un intervencionismo que "genera inseguridad jurídica". Jiménez ha criticado los "palos de ciego" de un Ejecutivo que, tras siete años, "no ha hecho ni va a hacer" viviendas, agravando el problema y dejando en la desprotección jurídica a los propietarios frente a la ocupación y la inquiocupación.

Frentes internacionales y el discurso del Rey

En el plano internacional, se ha abordado la decisión de Estados Unidos de dar "luz verde" a petroleras como la española Repsol para operar en Venezuela. Jiménez ha expresado su preocupación de que "la economía siga yendo por delante de la política y de los derechos humanos", mientras cientos de opositores siguen encarcelados.

También se ha comentado la Cumbre de Seguridad de Múnich, donde líderes como el canciller alemán han subrayado que "se acabaron las vacaciones en Europa". El representante de Donald Trump, Marco Rubio, ha certificado el fin del "viejo mundo" posterior a la Segunda Guerra Mundial, reafirmando que, aunque quieran contar con Europa, Estados Unidos seguirá marcando el rumbo como "primo de Zumosol".

Cuesta creer que todavía hoy hay quien lo justifique y no lo condene"

Finalmente, el análisis se ha centrado en el contundente discurso del Rey Felipe VI en el homenaje a Tomás y Valiente. El monarca ha recordado que el objetivo del terrorismo era "matar la convivencia" y "cercenar la libertad", y ha expresado su incredulidad ante quienes aún lo justifican: "Cuesta creer que todavía hoy hay quien lo justifique y no lo condene".

Antonio Jiménez ha interpretado estas palabras como una alusión directa a EH Bildu, el socio de investidura de Pedro Sánchez. El periodista ha concluido que nadie debería acusar al Rey de "utilizar a las víctimas" por condenar a una formación que "sigue sin condenar a la banda asesina ni pedir perdón". Además, ha denunciado que terroristas como 'Cherokee' están obteniendo beneficios penitenciarios "a cambio de los votos de sangre de Bildu", sin colaborar en el esclarecimiento de los más de 300 crímenes de ETA sin resolver.