Albiol insiste en que la moción de censura con Junts "es el único medio para apartar a un Gobierno achicharrado"

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que ha sido el encargado de presidir el XXI Congreso Nacional del PP, ha aclarado en Mediodía Fin de Semana COPE si sigue pensando después de escuchar a Alberto Núñez Feijóo, en su discurso de clausura, si se puede pactar con los independentistas de Puigdemont.

En ese discurso, el reelegido presidente de los populares ha marcado una hoja de ruta de cara a los próximos meses, "no voy a dar al independentismo lo que no quiero y lo que no puedo. No voy a firmar nada que vaya en contra de lo que hemos aprobado hoy aquí. Y nada es nada", ha dicho para subrayar "es mejor ser claros, fuera de la ley y de la Constitución, nada de nada".

Feijóo acababa con la única polémica que ha tenido el cónclave de los populares: pactar sí o no con Junts, algo de lo que se había mostrado partidario Albiol siempre que fuera para llevar a cabo una moción de censura contra Sánchez.

"El limite lo ha dejado claro Feijóo, todo lo que quepa en la Constitución", ha aclarado a Antonio Herraiz el alcalde de Badalona. Insiste Albiol que "las elecciones es lo que desea la mayoría de este país" y una posibilidad es pactar una moción de censura. "En este momento las posiblidades son remotas porque Junts y al resto de partidos de la investidura les va bien que Sanchez esté débil, otra cosa son sus votantes que tienen negocios y la situación económica les repercute".

apartar a un gobierno achicharrado

Si se pudiera llegar a un acuerdo con los nacionalistas catalanes "se trataría de acordar las bases para poder hacer una moción de censura, para convocar elecciones y que los catalanes y el resto de España pueda opinar. Estamos hablando del único instrumento para apartar a un Gobierno que está achicharrado porque Sánchez solo quiere seguir un día más en la Moncloa. No se trata de pactar y llegar a acuerdos sobre no sé cuantas cosas, solo llegar a un acuerdo para que haya moción de censura y que haya elecciones", insiste una y otra vez.

Y si hubiera elecciones y el PP tuviera que pactar para Gobernar, Albiol afirma que "en España, "en España, la única experiencia de un gobierno de coalición es la del gobierno actual y ya vemos que es una olla de grillos".

Por ello, "para ganar las elecciones no hay que cometer errores y sería un error mirar solo a un lado de nuestro partido. Debemos ser un espacio que se convierta en la gran casa de los españoles que apuestan por un cambio y ahí tiene que entrar votantes del partido socialista".

Concluye Xavier García Albiol que el Congreso que ha tenido el honor de presidir "ha sido un éxito, pero no debemos confiarnos".