Alfonso Rueda, líder del PP en Galicia, sobre un hipotético pacto con Junts para una moción de censura: "Feijóo mantiene vigentes las líneas rojas”

La política española ha vivido un fin de semana clave para el futuro de los dos principales partidos, los más elegidos por los votantes. Superado, por parte de Sánchez, el Comité Federal, este domingo concluye en Madrid el XXI Congreso del Partido Popular.

En La Mañana de Fin de Semana, Alfonso Rueda, presidente del PP en Galicia y presidente de la Xunta, ha analizado lo que ha ocurrido estos tres días en el cónclave popular que ha reelegido a Alberto Núñez Feijóo como presidente de la formación y ha dado su aprobación a los cambios en la dirección propuestos por el propio Feijóo como poner en la secretaría general a Miguel Tellado y en la portavocía del PP en el Congreso a Ester Muñoz.

Un congreso que ha trascurrido como una balsa de aceite, salvo por matices como si los populares pactarían con los de Puigdemont para llevar a cabo una moción de censura contra Pedro Sánchez.

El presidente del congreso y alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que descarta cualquier entendimiento con ERC, por ejemplo, no ve problemas en llegar a pactar con Junts de cara a una posible moción de censura. Algo que tampoco descarta el presidente gallego pero con matices.

"Lo primero en lo que está pensando el Partido Popular, mi partido, es en poder gobernar como creo que ahora mismo están pensando muchísimos españoles, todos los que nos apoyaron hace dos años y muchos que no le hicieron que ahora se arrepienten y, por lo tanto, lo que está haciendo mi partido es intentar primero tener un buen resultado en las elecciones y si no, en todo caso, llegar a acuerdos que permita formar mayorías. Las condiciones o las líneas rojas que se pusieron en su momento y que hicieron que Pedro Sánchez pudiera ser presidente y nosotros no, yo creo que se mantienen vigentes, por lo tanto, no creo que Alberto Núñez Feijóo las vaya a cambiar", asegura Rueda que añade un pero, "yo prefiero optar por tener una mayoría suficiente que nos permita pactar con los que nos voten y con nadie más. Se entiende que nosotros no somos el Partido Socialista y que, por lo tanto, las condiciones que aceptó Pedro Sánchez, estoy seguro, no las aceptaríamos. Si son otro tipo de condiciones, otro tipo de acuerdo, yo no lo descarto".

Ahora bien, insiste Alfonso Rueda que el PP "no nos vamos a mover de una serie de principios que ya hicieron que hace dos años no gobernáramos".

Líneas rojas que el PP no se va a saltar

Subraya el dirigente popular que hay líneas rojas que el PP no se va a saltar como entender que todos somos partes del mismo país y que hay condiciones de igualdad que no se pueden saltar".

Sobre posibles alianzas con Vox, Alfonso Rueda reitera en que "lo ideal es conseguir los apoyos suficientes para no tener que depender de nadie. Le hablo de una comunidad autónoma en la que Vox tiene 0 concejales. La gente que nos apoya cree en un PP capaz de conseguir cuantos más apoyos mejor para no depender de otras fuerzas políticas y si no se consigue después sería cuestión de negociar".