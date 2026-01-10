Laporta: "Se han producido una serie de circunstancias que han hecho que las relaciones con el Real Madrid estén rotas"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha sido contundente en la previa de la final de la Supercopa de España que se juega este domingo: las relaciones con el Real Madrid están completamente rotas. A pesar de ser rivales eternos, diversos temas han distanciado a ambos clubes.

Una ruptura total

Laporta ha afirmado ante los medios que la situación actual ha provocado que las relaciones no sean buenas. "Las relaciones no son buenas, están rotas", ha sentenciado el presidente azulgrana, quien ha añadido que son varios los temas que les han distanciado.

A pesar de la contundencia de sus palabras, el presidente ha querido matizar que esto no significa una falta de respeto. "Lo cual no quiere decir que no haya un respeto que siempre tenemos que mantener más allá de cómo estén las relaciones, y nosotros vamos a actuar así, con respeto y de forma civilizada", ha explicado. Ha insistido en la idea principal: "En este sentido, las relaciones están rotas totalmente".

¿Hay vuelta atrás?

Preguntado sobre si la situación es reversible, Laporta ha dejado una puerta abierta a la reconciliación, aunque con condiciones. "En el fútbol yo creo que todo es reconducible, pero depende de la voluntad de de las partes", ha señalado el presidente del Barça.

De momento, según ha concluido, "se han producido una serie de circunstancias que han hecho que las relaciones estén rotas". Estas declaraciones calientan el ambiente de cara a la final del clásico de la Supercopa de España que se disputa este domingo a las 20:00h.