Feijóo pide que si hace lo mismo que Sánchez le echen del PP y promete que España "no estará en venta, pase lo que pase"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aseverado este sábado ante el Congreso Nacional del PP que con él, cuando llegue a la Moncloa, España "no estará en venta, nunca estará en venta". "Cueste lo que cueste, me cueste lo que me cueste", ha garantizado.

Un compromiso más de los que ha desgranado en su discurso para presentar su candidatura a la Presidencia de la formación, y en el cual ha ratificado que el PP siempre será "un partido libre para decidir" sus propias políticas y nunca el partido que sus "adversarios quieren crear".

En el ejercicio de esta libertad, ha remarcado, el PP defenderá siempre sus principios y, además, ha insistido, sus compromisos no saldrán "nunca" a "subasta".

Por eso ha enfatizado ante los compromisarios populares que él es libre para decir "con contundencia" que cuando gobierne España "no estará en venta".