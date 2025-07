El alcalde socialista de Ágreda, crítico con Sánchez, aboga por un cambio de liderazgo en el PSOE con una gran alternativa como Page

Jesús Manuel Alonso, alcalde socialista de la localidad soriana de Ágreda, es una de las pocas voces dentro del partido con responsabilidad por ostentar un cargo que se atreve a criticar a Pedro Sánchez en público y en los medios de comunicación. Y así lo ha hecho este domingo por Comité Federal del PSOE en Fin de Semana con Cristina López Schlichting.

Alonso ha comenzado por analizar lo que ocurría este sábado en el Comité Federal desarrollado en la sede nacional del PSOE, en el que Pedro Sánchez, salvo el breve mea culpa por haber nombrado a Ábalos y Santos Cerdán, reconocía pocos errores y eso que en los momentos previos a que comenzara la cita se conocía que otra figura próxima a él como Francisco Salazar no podía ni acceder a las nuevas funciones que se le querían asignar junto a la nueva secretaria de Organización por denuncias de acoso y abuso de poder.

"El Comité se ajustaba al guion previsto. Había dos posibilidades: proteger al líder y la otra, proteger al partido y creo que se debería de haber concedido a los ciudadanos coherencia, dar voz a los ciudadanos", afirma Jesús Manuel Alonso.

Hay que respetar la oponión de las personas

Alonso, que es una de las pocas voces discrepantes en este momento en el PSOE, ha defendido las críticas realizadas por Emiliano García-Page que, no solo fue increpado dentro del Comité por algunos ministros como Óscar Puente, sino que fue abucheado en la calle por algunas personas congregada a la puerta de la sede socialista dando su apoyo al presidente del Gobierno. "En democracia, lo más importante es respetar la opinión de las personas y eso se debe hacer nos guste o no. Eso no se produjo en la calle cuando accedía a Ferraz, Emiliano garcía Page. Cuando se descalifica a una persona hay que decirle en base a qué argumentos. Lo más importante en política y el valor que debemos tener lo que tenemos la representación del pueblo, es asumir responsabilidades por coherencia y cuando a alguien se le descalifica hay que decir por qué y si se le califica de hipócrita que me digan por qué".

dar voz a los ciudadanos

El alcalde soriano recuerda que cuando gobernaba el PP y se produjeron casos de corrupción como la Caja B, el PSOE exigía responsabilidades y convocatoria de elecciones para que fueran los ciudadanos los que hablaran.

"Cuando gobernaba el PP y se metía la mano en la caja y fueron condenados a quien les había nombrado se le exigía determinado comportamiento que era trasladar la decisión de decidir a los ciudadanos, a los votantes", ahora debería respetar aquellas premisas porque asegura "la coyuntura es buena para el PSOE. No debería haber problema para trasladar al pueblo soberano la decisión y someterse a los que nos colocan en los cargos, y eso no es hipócrita ni irresponsable, sino lo más demócrata en un Estado de derecho".

page, el mejor para ganar unas generales

¿Quién puede sustituir a Sánchez ahora mismo en el PSOE, se habla de Illa, de Madina? le pregunta Cristina López Schlichting, a lo que Jesús Manuel Alonso responde que "hay que poner a gente contrastada que arrastre el voto. Al partido lo que le interesa es poner al frente a un líder que sea capaz de liderar un proyecto para el país. Hay que ir a esas personas que tienen mayorías absolutas y quién la tiene, el señor Page, que tiene un resultado aplastante y cada vez que se presenta a unas elecciones tiene más votos. ¿Por qué vamos a excluir a una persona que tiene cada vez más votos? Hay otras alternativas, el señor Illa, pero hay que ir a resultados concretos si queremos el interés de España".

A los que dicen que no es el momento de convocar elecciones porque se perderían, el alcalde de Ágreda les recuerda que eso "es un argumento débil y es tener poca confianza en sí mismo. Se han hecho cosas buenas, se han cometido errores, pero también se han dado impulsos económicos y avances sociales. No hay que tener miedo a unas elecciones, pero con la cúpula actual con la imagen que tiene por no asumir responsabilidades y las decisiones que se han tomado..., si hubiera una propuesta atractiva como la de Emiliano García Page, habría mucha gente que le votaría porque me lo dice la gente y para que el cambio no cambie de siglas tiene que haber una alternativa. Pero el afianzarse en el poder va a tener consecuencias negativas para el partido".

Porque Jesús Manuel Alonso tiene claro que Pedro Sánchez no se va a ir sin más, no piensa dejar la Moncloa así como así. Habrá que esperar a las investigaciones que está llevando a cabo la UCO, aguantará hasta las generales siempre y cuando no ocurra algo más que lleve a los partidos que sustentan al gobierno a tomar otra decisión, "aguantará hasta las generales siempre y cuando no ocurra algo más que lleve a los partidos que sustentan al gobierno a tomar otra decisión".