Ricardo Miranda, experto en YouTube: «Tienen el control de la industria audiovisual, muy por encima de Netflix o HBO»

La plataforma YouTube se ha consolidado en 2026 como una industria de negocio para miles de creadores y un canal de consumo masivo que desafía a los medios tradicionales. En el programa 'Lo que viene' de COPE, presentado por José Ángel Cuadrado, un grupo de expertos ha desgranado las claves de su éxito, los modelos de negocio que triunfan y los peligros derivados de la inteligencia artificial, como la desinformación.

La batalla por el televisor

Ricardo Miranda, experto en tecnología y CEO de Miravisión, ha explicado por qué YouTube está desbancando a la televisión tradicional. Según Miranda, su presencia por defecto en los televisores, su modelo gratuito y la migración de la audiencia desde el móvil han sido clave. “Tienen el control, básicamente, de la industria audiovisual a nivel de consumo de streaming, muy por encima de Netflix, muy por encima de HBO o de Disney”, sentenció durante el debate.

Para las empresas y profesionales, la plataforma se ha convertido en una herramienta para generar lo que Miranda denomina una “conexión profunda”. A diferencia de la rapidez de Instagram o TikTok, el formato de vídeo largo de YouTube permite construir una relación de confianza con la audiencia que, eventualmente, se traduce en decisiones de compra.

Canales 'faceless': el negocio anónimo

Frente al modelo de la marca personal, ha surgido con fuerza el fenómeno de los canales 'faceless' (sin rostro), un modelo de negocio que, según Gabriel Signes y Pablo Sanjuan, fundadores de YouTube Faceless Academy, puede generar ingresos superiores a los 10.000 euros mensuales. “Hay muchos canales, por ejemplo, de documentales, donde no se muestra el rostro de nadie. De ahí el término faceless”, aclaró Signes.

Estos canales se apoyan en la inteligencia artificial para la creación de guiones con herramientas como ChatGPT y voces sintéticas con Eleven Labs. Sin embargo, Sanjuan subraya la importancia de la supervisión humana: “Tenemos personas que revisan que el trabajo está bien hecho, no solamente nos fiamos de la tecnología”. Este método permite escalar la producción manteniendo la calidad y la veracidad del contenido.

IA, desinformación y responsabilidad

El debate también ha abordado la proliferación de avatares y contenido sintético, que desdibuja la línea entre lo real y lo artificial. “Estamos viendo unos avatares que son una barbaridad”, admitió Pablo Sanjuan. Ricardo Miranda, por su parte, defiende que el modelo de marca personal ganará relevancia, ya que la audiencia migra su confianza “hacia el especialista”, aunque ambos formatos pueden convivir.

La amenaza de las fake news es uno de los mayores desafíos. Para combatirla, YouTube está implementando medidas como una etiqueta de “contenido alterado por IA” y sistemas de identificación de creadores para evitar la clonación de su voz o rostro. Pablo Sanjuan explicó que la propia plataforma tiene una IA que detecta contenido dudoso y lo pasa a verificadores humanos, aunque los creadores pueden apelar las decisiones.

Sobre quién recae la responsabilidad de frenar la desinformación, los expertos coinciden en que es compartida. Gabriel Signes ha insistido en el papel del espectador: “No se le debe quitar peso a la responsabilidad del usuario”. Por ello, ha alentado a la audiencia a mantener un pensamiento crítico y a contrastar la información que parece dudosa antes de darla por cierta.