Jesús Tornero: "Que varios robots puedan ser controlados por un solo terapeuta es fantástico, rompe una de las grandes barreras"

La neurorehabilitación es una de las disciplinas más complejas de la medicina, ya que aborda un sistema nervioso que sigue siendo un gran misterio para la ciencia. Sobre estos retos y las innovaciones que están transformando el sector ha hablado Jesús Tornero, director general del Hospital Universitario Los Madroños, en el programa ‘Lo que viene’ de COPE con José Ángel Cuadrado. Tornero, que además es doctor en Ciencias Físicas, destaca que el envejecimiento poblacional ha convertido esta área en un campo de gran actividad e investigación.

Los pacientes neurológicos, según explica, son complejos porque necesitan un abordaje integral y multidisciplinar. Mientras que una lesión medular es más fácil de estandarizar, cada ictus es un caso único. La rehabilitación no solo se centra en el cuerpo, sino también en funciones como el lenguaje, la memoria o la conducta. Por ello, es necesaria la intervención de médicos rehabilitadores, neurólogos, logopedas, neuropsicólogos y terapeutas ocupacionales para que el paciente “pueda volver a su entorno laboral y familiar con cierta normalidad”.

Un centro pionero en Europa

El Hospital Universitario Los Madroños, recientemente vinculado a la Universidad de Nebrija, es considerado un centro pionero en Europa por su enfoque en la incorporación de tecnologías novedosas a los procesos clínicos. “Nuestro objetivo es que el paciente pueda, además de recibir una rehabilitación convencional, recibir una rehabilitación avanzada basada en la tecnología”, afirma Tornero. Para ello, el hospital cuenta con un equipo propio de ingenieros biomédicos, mecánicos, electrónicos y de datos que trabajan en su spin-off, Integra, para potenciar el uso y la innovación.

Jesús Tornero, director general del Hospital Universitario Los Madroños

La clave del éxito, según el director, ha sido contar con profesionales clínicos con una percepción positiva frente a la tecnología. Esta mentalidad abierta ha permitido cocrear protocolos y herramientas junto a los técnicos. Gracias a este trabajo, el centro ha podido transferir parte de su tecnología a otros centros, como los rehabilitadores de Argentina, tras su participación en el congreso internacional Iber Discap.

El futuro: IA y robótica escalable

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una pieza fundamental. Tornero la define como “un copiloto” que ayuda al profesional en el proceso predictivo. “El que un profesional pueda tener, con cierta incertidumbre, una posible predicción de la evolución del paciente le ayuda a poder tomar decisiones terapéuticas mejores y más precisas, y sobre todo personalizadas a su paciente”, detalla. Un ejemplo es su participación en un proyecto de investigación sobre el párkinson, donde la IA ayuda a definir métricas para identificar la evolución de los pacientes.

En el campo de la robótica, el hospital tiene una amplia experiencia, llegando a ser escogido como centro de referencia en el proyecto europeo Eurobench para el testeo de exoesqueletos. Aunque Tornero admite que aún no están al nivel de las películas, “los exoesqueletos están ya implantados y con grandes beneficios terapéuticos”, utilizándose a diario en la rehabilitación de lesión medular o daño cerebral. Los precios varían desde los 60.000 hasta los 600.000 euros, pero se espera que bajen para hacerlos más accesibles.

Los pacientes compiten entre ellos mientras se rehabilitan o colaboran entre ellos mientras se realizan" Jesús Tornero Director general del Hospital Universitario Los Madroños

Una de las tesis doctorales más prometedoras que se están desarrollando en el hospital explora la escalabilidad de la robótica. El objetivo es romper la barrera de “un robot, un paciente, un terapeuta”. Según Tornero, “la posibilidad de que dos, tres o cuatro robots puedan ser controlados por un solo terapeuta es fantástico”. La idea es que los pacientes puedan rehabilitarse de forma simultánea e incluso interactuar. “Tú imagínate pacientes que utilizan robots y compiten entre ellos mientras se rehabilitan o colaboran. A mí me parece algo fascinante”, confiesa.

La humanización como parte de la cura

Más allá de la tecnología, Jesús Tornero subraya la importancia de la humanización de los hospitales. Defiende que un entorno agradable es el primer paso para la recuperación del paciente. “Uno ya se empieza a sanar, incluso antes de recibir la terapia o el diagnóstico, si el ambiente es agradable, si tú te encuentras confortable”, sostiene. Para lograrlo, considera que la clave es la personalización del trato y, sobre todo, la información. “Es muy importante acercarte al paciente, entender el contexto, que él entienda la situación, el qué podemos hacer, eso es humanizar el hospital”, concluye.