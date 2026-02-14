"El Real Valladolid es de los que contaba con más pasta para intentar el ascenso y ha desperdiciado toda la pasta"

La situación del Real Valladolid es crítica. El conjunto blanquivioleta ha sufrido una dolorosa goleada por 5-1 ante el Granada, agravando una crisis que ya estaba en un punto álgido con el 0-4 encajado la pasada jornada ante el Castellón.

En el programa 'Tiempo de Juego', su director y presentador Paco González ha analizado la delicada tesitura del club, que además terminó el encuentro con diez por una doble amarilla sobre el lateral Michelin, y a eso hay que sumarle un expulsado del banquillo y se asoma peligrosamente a los puestos de descenso - puede entrar esta jornada si el Huesca suma una victoria - .

Un cambio de técnico sin resultados

El análisis de los datos es demoledor y evidencia el mal momento del equipo. Como señaló Pedro Martín durante la retransmisión, el cambio en el banquillo no ha surtido el efecto deseado. Con el anterior entrenador, Almada, el Valladolid consiguió 24 puntos en los primeros 18 partidos de Liga. Sin embargo, con la llegada del nuevo técnico, Tevenet', el equipo se ha desplomado y suma únicamente 4 puntos en 7 partidos.

COPE Valladolid tevenet-previa-leganes

Expectativas frustradas

La decepción es aún mayor si se tiene en cuenta el estatus del club. Paco González recordó que el Real Valladolid es un equipo recién descendido de Primera División. "O sea, es de los que, en teoría, y en la práctica, cuenta con más pasta para intentar el ascenso", comentó.

Esta condición de favorito, con uno de los presupuestos más altos de la categoría, choca frontalmente con la realidad deportiva, haciendo que el presentador de 'Tiempo de Juego' sentenciara: "Y fíjate, desperdiciada toda la la pasta".

El futuro inmediato se presenta muy complicado para el conjunto pucelano. Paco González vaticinó movimientos en el club en las próximas horas, afirmando que "seguro que mañana hay noticias en Valladolid". La mala racha de resultados y la cercanía con la zona de descenso han encendido todas las alarmas en una entidad construida para lograr el ascenso directo.