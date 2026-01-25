Ismael Maceira, CEO de 16 años con COVID persistente: "Las terapias digitales son el futuro de la salud. Y queda muy poco para verlas en España"

Ismael Maceira, un joven de Bilbao de solo 16 años, está al frente de SamiraDTX, una startup de salud digital. En una conversación en el programa 'Lo que viene' de COPE con José Ángel Cuadrado, ha explicado cómo su propia experiencia con el COVID persistente le impulsó a crear una empresa que desarrolla terapias digitales para ayudar a otros pacientes.

Una enfermedad crónica a los 12 años

Maceira ha relatado cómo fue diagnosticado con COVID persistente a los 12 años, un proceso "largo y complejo" que le llevó por múltiples especialidades como cardiología, neumología y neurología. "Fue como si se me abriera un mundo nuevo, porque al final era un niño y nunca me había imaginado que iba a llevar una enfermedad crónica para toda la vida", ha confesado.

Cuatro años después, su día a día sigue siendo "muy cuesta arriba desde el minuto 1", con síntomas como un "cansancio perpetuo" y dificultades neurológicas que le afectan para retener información. A pesar de ello, busca "mantenerme enfocado en avanzar y contribuir" para que otros pacientes "tengan más apoyo y más soluciones que yo no tuve en mi momento".

El futuro de la salud

Su proyecto, SamiraDTX, se dedica al "desarrollo y comercialización de terapias digitales a nivel internacional". Maceira define una terapia digital (DTx) como "tecnología, sobre todo software, con una evidencia clínica demostrada en eficacia y seguridad, al igual que un fármaco". Ha afirmado con contundencia que "las terapias digitales son el futuro de la salud" y que desde su empresa están "liderando un poco ese cambio".

La empresa ya está desarrollando varios proyectos innovadores. Entre ellos, un "videojuego terapéutico para activar el sistema dopaminérgico de los pacientes con párkinson", una IA multimodal para "anticiparse a las descompensaciones de los pacientes con insuficiencia cardíaca" y aplicaciones de "realidad virtual y aumentada para pacientes con dolor crónico y otra para fobias".

Maceira ha destacado que en todos sus desarrollos trabajan "desde cero con los pacientes" para validar las soluciones, y espera que algunas de las primeras terapias puedan estar listas para lanzarse al mercado el próximo año.

A la espera de la regulación en España

Según el joven CEO, este tipo de herramientas no solo son una novedad para los pacientes, sino también para los sanitarios. Considera que "las terapias digitales es lo que va a fortalecer tanto la relación entre médico y paciente", ya que este último participa activamente en su tratamiento mientras el profesional sanitario supervisa su progreso en tiempo real.

El equipo de SamiraDTX, formado por Maceira y su socio, el doctor Carlos Escobar, cardiólogo del Hospital de la Paz, está actualmente a la espera de la regulación en España. "Se supone que este año tiene que salir lo que es una terapia digital, y seis meses después, la financiación de dicha terapia para lo público", ha explicado. En otros países europeos como Alemania o Francia ya existen marcos regulatorios que permiten recetar esta tecnología.

De cara al futuro, la compañía está en fase de crecimiento y busca contratar nuevos perfiles, principalmente "ingenieros, informáticos, sobre que sepan de IA". Maceira ha señalado que todo el que esté interesado puede seguir los avances de la empresa a través de su perfil de LinkedIn.