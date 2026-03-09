"Si tienes un piso, enhorabuena porque sobre el papel eres más rico; pero si te has separado hay que pagar dos casas y tienes motivos para estar enfadado"

En el programa 'Herrera en COPE', en la sección ‘Traficantes de Palabras’ con el periodista Ramón González Férriz, se ha puesto de manifiesto un dato que ha pasado desapercibido entre el conflicto en Oriente Próximo y la subida de la gasolina: el precio de la vivienda en España ha alcanzado un récord histórico, situándose en niveles de 2007. En concreto, el coste actual de un inmueble ya supera los máximos de la burbuja inmobiliaria de 2007. Esto significa que, en términos promedio, comprar una vivienda hoy es más caro que en el pico del boom anterior a la crisis financiera.

escucha aquí el podcast El problema de la vivienda, por Ramón González Férriz Traficantes de palabras Escuchar

El periodista Ramón González Férriz ha señalado en el programa conducido por Jorge Bustos que, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), "en 2025, las casas subieron, de media, un 12,9 por 100", lo que supone "el mayor aumento desde los años de la burbuja". Este incremento del valor de los inmuebles tiene una doble lectura para la población.

Por un lado, beneficia a los propietarios, como ha apuntado González Férriz de forma irónica: "Si tienes un piso en propiedad, enhorabuena. Al menos, sobre el papel, eres bastante más rico que hace un año". Sin embargo, la otra cara de la moneda es mucho más amarga para una gran parte de la sociedad. "Si vives de alquiler y estás pensando en comprar, o si tienes hijos que no pueden emanciparse, o si te has separado y en lugar de una casa hay que pagar 2, tienes motivos para estar enfadado", ha añadido.

La legislatura de la vivienda

El análisis también ha abordado la esfera política. Hace un año, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó que esta sería "la legislatura de la vivienda". Una predicción que, según Ramón González Férriz, se ha cumplido, pero no de la manera esperada. A pesar de las promesas, "su precio no ha dejado de subir".

Alamy Stock Photo Construcción de vivienda en Tarifa

El periodista ha explicado que el problema de fondo es la falta de oferta para satisfacer una demanda creciente, impulsada por el aumento de la población. "Las promesas han quedado en nada", ha lamentado. González Férriz ha concluido subrayando que, aunque ocurran otros eventos importantes en el mundo, "los españoles llevan tiempo diciendo que lo que más les preocupa es la vivienda, y nadie parece tener una solución al problema, solo intentar que pase desapercibido entre las demás noticias".

Este análisis se ve reforzado por los datos publicados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que confirman la misma tendencia. Según sus cifras, en 2025 el precio de la vivienda libre aumentó un 13,1 % en comparación con el año anterior, alcanzando una media de 2.230 euros por metro cuadrado. Esta cifra no solo representa el nivel más alto registrado hasta la fecha, sino que establece un nuevo récord histórico desde que existen estadísticas oficiales.

La fortaleza de esta subida se explica, en gran medida, por la elevada demanda y la falta de oferta disponible, un desajuste que afecta tanto a la vivienda nueva como a la de segunda mano. La presión compradora no muestra señales de frenarse, como demuestra el incremento del 3,6 % en el cuarto trimestre de 2025 respecto al anterior. Este contexto de aumento de la demanda y escasez de oferta sigue dificultando el acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes y a quienes buscan adquirir su primera propiedad.