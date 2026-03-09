"El gas supone el 90% de los costes para algunos sectores en España como la cerámica y los azulejos, ahora la producción no es tan rentable como antes"

La segunda semana de la guerra en Oriente Próximo ha comenzado a mostrar sus consecuencias económicas, un tema analizado en el programa 'Herrera en COPE' por Jorge Bustos. La preocupación se extiende por los mercados financieros, con las bolsas europeas cerrando la semana pasada con pérdidas medias de más del 6%, una cifra que en el caso de la bolsa de Madrid ascendió al 7,1%. La tendencia bajista continúa en Asia, donde el Nikkei japonés ha caído casi un 7% y el Kospi surcoreano cerca de un 8%, llegando a suspender su actividad.

Precios disparados en los mercados

La tensión geopolítica se ha traducido en la mayor crisis energética desde la década de los 70, según The Wall Street Journal, en parte por el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del petróleo mundial. El precio del petróleo ha subido un 20% en siete días, con el barril de Brent pasando de 70 a más de 80 dólares, y el gas ha experimentado un alza del 60%. Raymond Torres, director de coyuntura económica de Funcas, advierte que aunque no se alcanzan los niveles de la guerra de Ucrania, "la tendencia es alcista y, sobre todo, cuanto más dure, más va a repercutir en nuestros bolsillos y en nuestra economía".

Alamy Stock Photo La patrulla de la marina omaní vigila el tráfico de petroleros en el estrecho de Ormuz y el golfo de Omán.

El gas asfixia a la industria

Como ha explicado la periodista Pilar Cisneros, las empresas son las primeras en notar el impacto, especialmente aquellas que dependen del gas. En sectores como la industria química, la textil o la cerámica, la factura energética supone el 30% del total de sus costes, lo que mermará su capacidad para competir en el exterior. Estas compañías, además, venían de superar la crisis derivada de la guerra en Ucrania, por lo que para ellas llueve sobre mojado.

El caso más extremo es el de la industria de la cerámica y los azulejos, donde el gas supone el 90% de la energía que consumen para fabricar sus productos. Alberto Echevarría, secretario general de la patronal de este sector, ha manifestado su preocupación por la escalada de precios, que amenaza la viabilidad de las empresas.

Nos deja en una situación de incertidumbre total" Alberto Echevarría Secretario general de la patronal de la cerámica

Alberto Echevarría ha asegurado que la nueva situación "nos deja en una situación de incertidumbre total", ya que con los niveles de precios actuales "la producción deja de ser rentable". El secretario general de la patronal cerámica ha sentenciado que "cada evento de este tipo, lo que hace es impactarnos a nivel productivo e impactarnos totalmente a nivel de rentabilidad de las empresas".

Javier, dueño de un negocio de tintura de ropa en Alicante, ha señalado que "si esto dura un mes, las empresas aguantan, pero si esto se alarga muchos meses, vamos a tener un problema casi todos”. El encarecimiento también afecta a pequeños negocios como el horno de panadería que regenta Manel en Lérida, quien ha afirmado: "Nunca hubiera pensado hace 45 años que, para poder hacer pan, tuviera que estar pendiente de las guerras de terceros o lo que pasa en Oriente Medio".

Impacto directo en la factura

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lanzado una advertencia sobre la rápida subida de los precios mayoristas, que amenaza con trasladarse a las facturas de los consumidores. Según la OCU, el precio del gas en Mibgas ha aumentado más de un 80% en pocos días y la electricidad podría alcanzar los 100 €/MWh. Esto supondría que una factura eléctrica media podría pasar de 63 a 82 euros, un 30% más, afectando primero a las tarifas indexadas y PVPC.

Ante esta volatilidad, el portavoz de la OCU, Enrique García, ha recomendado "comparar ofertas, revisar contratos y anticipar posibles revisiones de precios”. Según García, "todavía hay ofertas para nuevas contrataciones con precios interesantes que podrían desaparecer en breve". La organización también ha señalado que, en lo que respecta al suministro de gas, la tarifa TUR sigue siendo la opción más recomendable, aunque su próxima revisión trimestral es el 1 de abril.