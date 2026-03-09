Pilar García de la Granja, sobre los trabajos más demandados: "Ganan entre 2.800 y 3.500 euros como chef en un restaurante, y no precisamente un Estrella Michelín"

En el programa 'Herrera en COPE', durante la sección 'Economía de bolsillo', la periodista Pilar García de la Granja ha analizado junto a Jorge Bustos la creciente revalorización de los oficios de toda la vida. Según ha explicado, las firmas de cazatalentos o headhunting, que tradicionalmente buscaban perfiles tecnológicos, experimentan ahora un notable repunte en la demanda de estos trabajadores manuales.

Escúchalo en Podcast Los oficios tradicionales se vuelven los más demandados | Economía de Bolsillo Economía de bolsillo con Pilar García de la Granja Escuchar

Este fenómeno se debe principalmente a la escasez de profesionales provocada por la falta de relevo generacional. Como consecuencia, el mercado laboral nota que estos trabajadores tienen cada vez más poder para negociar mejores condiciones laborales.

Sueldos de hasta 50.000 euros

Entre los oficios más demandados se encuentran los poceros, cuyos ingresos pueden oscilar entre 30.000 y 50.000 euros al año. Otros profesionales como buenos albañiles, electricistas, ebanistas, fontaneros o soldadores pueden empezar con sueldos de 36.000 euros anuales tras un par de años de experiencia.

Un ejemplo llamativo es el de los chefs de restaurante, que, sin necesidad de tener estrellas Michelin, pueden ganar entre 2.800 y 3.500 euros al mes dependiendo del establecimiento. Tal y como señaló De la Granja, son cifras que reflejan esta nueva realidad del mercado.

Un chef de restaurante puede ganar entre 2800 y 3500 euros al mes" Pilar García de la Granja Experta económica

La FP, una cantera de talento

De hecho, muchas empresas, tanto grandes como pequeñas, “se pelean” por los jóvenes que han cursado estudios de Formación Profesional. García de la Granja ha destacado que “en estos momentos, hay una enorme necesidad de soldadores, pero también de albañiles, gruístas, yesistas en la construcción, conductores, técnicos de mantenimiento industrial, fontaneros de obra nueva y mantenimiento, o perfiles metalúrgicos en general”.

La lista de vacantes se extiende también al sector de la alimentación, donde hacen falta carniceros y pescaderos, e incluso a profesiones que combinan tradición y modernidad, como jardineros con conocimientos de domótica.

Ni la IA puede sustituirlos

Una de las claves de esta revalorización es que son profesiones que no se pueden automatizar. “No hay inteligencia artificial que valga en ellas”, ha afirmado Pilar García de la Granja, añadiendo la reflexión de que “si necesitas un electricista, lo necesitas, o un soldador o un albañil”.

Alamy Stock Photo Soldador

Durante décadas, el foco se desvió hacia perfiles digitales y muchos profesionales de oficios se han ido jubilando sin reemplazo, ya que “tanto ellos como sus hijos siempre pensaron que era mejor tener otro tipo de profesión”. Ahora, según la experta, “la tortilla, pues, está dando la vuelta” y los oficios tradicionales vuelven a ser estratégicos y críticos para el negocio.

La necesidad es tal que, por ejemplo, en España hacen falta unos 70.000 electricistas. En conclusión, como ha sentenciado la periodista, “los oficios son más necesarios que nunca, y son trabajos que se pagan mejor que nunca”, y además se los rifan tanto en las ciudades como en la España rural.