Marta Ruiz, experta económica: "Se espera que el 60 por ciento de las declaraciones de la Renta salgan a devolver, pero no aceptes el borrador rápidamente"

La campaña de la Renta 2025-2026 ha dado comienzo este mes de abril, y con ella, la maquinaria de la Agencia Tributaria se pone en marcha para recibir más de 25 millones de declaraciones hasta el 1 de julio. Según ha explicado la jefa de Economía en COPE, Marta Ruiz, en el programa 'La Mañana Fin de Semana' con Fernando de Haro, se prevé que el 60% de ellas salgan a devolver, pero la experta lanza una advertencia clave: la prisa por cobrar puede costar cara si no se revisa el borrador con atención.

Por qué no debes aceptar el borrador a la primera

Aunque la tentación de aceptar el borrador sin más para recibir la devolución cuanto antes es grande, es una práctica desaconsejada. La opinión en la calle es variada: “La verdad es que lo acepto y ya, no lo suelo revisar”, comenta un ciudadano, mientras que otros prefieren ser cautos: “Sí, me lo miro, porque cada año hay alguna cosita que hay que corregir”. Algunos incluso delegan la tarea: “Ahora me la hace un gestor porque tengo más jaleo y confío más en él”.

El experto fiscal de TACTDOW, Héctor Fernández, es tajante al respecto y advierte de los riesgos. "Muchas veces es peligroso, es verdad que es una información que generalmente está muy completa [...] pero oye, no nos cuesta nada siempre revisar, asesorarnos, preguntar, para no perder dinero por un lado o para evitar ser sancionados por otros si nos estamos dejando cosas sin incluir". Según el experto, no se puede uno fiar ciegamente de los datos, ya que la tecnología no es infalible y se pueden cometer errores.

No nos cuesta nada revisar para no perder dinero o para evitar ser sancionados"

Europa Press Una persona hace el borrador de su declaración de la renta en un ordenador

Marta Ruiz secunda esta recomendación, señalando que los olvidos más comunes son las deducciones autonómicas, que son “muchas y muy variadas”, y la inclusión de ciertas ayudas recibidas por las que después hay que tributar. Por ello, es fundamental repasar todo el documento antes de presentarlo de forma definitiva.

Fechas clave y obligados a declarar

La campaña se extenderá hasta el 1 de julio, y los contribuyentes pueden presentar su declaración de forma telemática desde el pasado 3 de abril. Para quienes necesiten asistencia, a partir del 7 de mayo se podrá realizar por teléfono y desde el 3 de junio de manera presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria. En ambos casos, es necesario solicitar cita previa a partir del 29 de abril.

Se espera que el 60% de las declaraciones salgan a devolver"

Declaración de la Renta

Están obligados a presentar la declaración todos los autónomos, los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y aquellos trabajadores con rentas superiores a 22.000 euros de un solo pagador o 15.876 euros de dos pagadores. Las personas en paro que perciben la prestación por desempleo no están obligadas, pero Ruiz aconseja hacer una simulación, ya que “si hacemos la simulación y vemos que nos sale a devolver, pues oye, nos sale a cuenta”.

Principales novedades y deducciones a vigilar

Este año trae cambios significativos. Para los perceptores del Salario Mínimo Interprofesional (1.134 euros en 14 pagas), se ha aplicado un ajuste para que no tributen. Por otro lado, las rentas de ahorro superiores a 300.000 euros verán aumentada su tributación del 28% al 30%. Además, las ayudas recibidas por catástrofes como la DANA o los incendios quedan exentas de impuestos.

Se mantienen deducciones ya conocidas como las de maternidad, por la compra de vehículos eléctricos o por mejoras de eficiencia energética en el hogar. Sin embargo, el foco debe ponerse en las deducciones autonómicas. Hay que recordar que existe una deducción por la obtención de rendimientos del trabajo que no se aplica automáticamente, además de otras deducciones llamativas relacionadas con gastos veterinarios, educativos o de deporte, que varían en cada comunidad.

Finalmente, la experta advierte sobre el aumento de estafas durante la campaña. Si se recibe un correo electrónico de la Agencia Tributaria que pide pinchar en un enlace para recibir la devolución, se trata de un intento de phishing para robar datos bancarios. La Agencia Tributaria nunca sigue este procedimiento; el ingreso se realiza directamente en la cuenta bancaria facilitada por el contribuyente en su declaración, sin necesidad de confirmaciones por email.