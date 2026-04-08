Raquel Jurado, economista: "Una de las deducciones más llamativas en la Declaración de la Renta 2026 es la relacionada con los gastos veterinarios"

A solo dos días de que comience la campaña de la Renta 2023, que se extenderá hasta el 30 de junio, surgen como cada año novedades y aspectos clave a tener en cuenta. En el programa 'Herrera en COPE', el presentador Alberto Herrera y el economista Fernando Trías de Bes han analizado las claves de este año, con especial atención a las deducciones más interesantes que pueden suponer un alivio para el bolsillo del contribuyente.

Las deducciones autonómicas más llamativas

La técnica del servicio de estudios del Consejo General de Economistas, Raquel Jurado, ha destacado la existencia de hasta treinta nuevas deducciones regionales. Entre las más curiosas se encuentran ayudas por la compra de libros de texto y material escolar, así como otras relacionadas con la salud, como los gastos derivados de la enfermedad celíaca.

Canva Un perro atendido por un veterinario

Además, se observa una tendencia a incentivar hábitos saludables. Comunidades como Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana han implementado deducciones por la práctica de deporte. Sin embargo, una de las más recientes y que más ha llamado la atención es la que permite deducir los gastos veterinarios de las mascotas.

Principales novedades a nivel estatal

Por su parte, el economista Fernando Trías de Bes ha señalado varias modificaciones importantes en el ámbito estatal. La primera es una mejora en la deducción para las rentas del trabajo más bajas, que puede suponer un ahorro de unos 340 euros. También ha habido una mejora en los donativos, donde se deduce un 80% de los primeros 250 euros aportados.

Te puedes quedar exento el 90% de ese ingreso en viviendas de alquiler" Fernando Trías de Bes Economista

Una de las novedades más potentes, según el experto, afecta a los propietarios que tengan un piso en alquiler como vivienda habitual. Se han introducido porcentajes de deducción de hasta el 50% del ingreso, pero que pueden aumentar considerablemente. Para un alquiler en una zona tensionada con una bajada de renta del 5%, el propietario "te puedes quedar exento el 90 por 100 de ese ingreso".

Ahorro energético y movilidad sostenible

En cuanto a la eficiencia energética, Trías de Bes ha aclarado un error común. No basta con instalar placas solares, sino que la deducción se aplica cuando se demuestra un ahorro energético real. Como ha afirmado, "la deducción es cuando tú puedes demostrar que has hecho un ahorro energético en casa". Esto requiere disponer de un certificado energético previo y otro posterior a la reforma para justificar la mejora.

El ahorro puede ser del 20% de la inversión (hasta 1.000 euros) o llegar al 40% (hasta 3.000 euros) si la eficiencia mejora más de un 30%. En movilidad, la compra de un coche eléctrico permite una deducción del 15% del coste, con un tope de 3.000 euros, mientras que para el punto de recarga el ahorro puede alcanzar los 600 euros.

Finalmente, el economista ha recomendado realizar siempre la declaración, incluso si no se está obligado, ya que puede salir a devolver. Además, ha advertido de la importancia de revisar el borrador que envía Hacienda y, ante la creciente complejidad, valorar la contratación de un gestor profesional, cuyo coste puede ser recuperado con una sola deducción bien aplicada.