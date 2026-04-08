Marta Ruiz, experta económica: "Hasta un tercio de los contribuyentes termina pagando más por no incluir las deducciones autonómicas en la declaración de la Renta"

Arranca la Campaña de la Renta 2023-2024 y, con ella, la llamada a filas de 22 millones de contribuyentes que deberán presentar su declaración desde hoy y hasta el 30 de junio. Como cada año, la jefa de economía de COPE, Marta Ruiz, ha desgranado en el programa 'Herrera en COPE' las claves para afrontar este trámite, que ya se puede realizar de forma telemática a través de la web o la aplicación de la Agencia Tributaria.

La principal advertencia de la experta se centra en un gesto tan común como peligroso: aceptar el borrador sin una revisión exhaustiva. Según Ruiz, esta práctica puede salir muy cara, ya que "hasta un tercio de los contribuyentes termina pagando más por no incluir las deducciones autonómicas". Un error que convierte la comodidad en una pérdida de dinero directa para el ciudadano.

No aceptes el borrador a ciegas

Una visión que comparte Aitor Fernández, experto fiscal de TaxDown, quien insiste en la importancia de verificar los datos. Aunque el borrador de Hacienda "es una información que generalmente está muy completa, no nos cuesta nada siempre revisar para no perder dinero o para evitar ser sancionados". Muchos contribuyentes confían en exceso, como algunos admiten: "Antes sí que aceptaba lo que me decían y listo, pero ahora me lo hace un gestor". Para evitar estos problemas, es fundamental conocer las lagunas sobre los datos en la declaración de la Renta.

Declaración de la Renta

Hasta un tercio de los contribuyentes termina pagando más por no incluir las deducciones autonómicas"

Las deducciones, la clave del ahorro

Las deducciones autonómicas son, precisamente, el campo donde más errores se cometen. Este año, además, se suman nuevas deducciones para los perceptores del salario mínimo y para quienes recibieron ayudas por la DANA e incendios. También se mantienen los incentivos fiscales para la inversión en sostenibilidad, como la instalación de placas solares o la compra de vehículos eléctricos. Conocer la guía de la Renta sobre seguros que desgravan puede suponer un ahorro significativo.

EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS Una persona cumplimenta la declaración de la Renta

Otra de las novedades importantes afecta a los arrendadores. Según se ha informado, Hacienda permite reducir hasta un 90% los impuestos a aquellos propietarios que bajen el precio del alquiler un 5% respecto al contrato anterior en zonas tensionadas.

Novedades y obligados a declarar

En el otro lado de la balanza, la tributación se eleva para las rentas de ahorro que superen los 300.000 euros. La obligación de presentar la declaración se mantiene para los trabajadores autónomos, aquellos con rentas superiores a 22.000 euros procedentes de un único pagador y todos los perceptores del ingreso mínimo vital (IMV). Por el contrario, las personas en situación de desempleo, por lo general, no están obligadas a presentarla.