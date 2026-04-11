"No te imaginas la cantidad de gente que he visto en consulta que ha dejado de coger trenes; la sobreinformación provoca inseguridad y activa el estado de alarma"

La sensación de angustia social por la sobreexposición a noticias negativas es un fenómeno creciente. En el programa 'Fin de Semana' de COPE, la presentadora Cristina López Schlichting ha abordado esta cuestión en la sección 'El Diván' con la psiquiatra Marian Rojas-Estapé, autora del libro 'Recupera tu mente, reconquista tu vida'. La experta ha analizado por qué nos afecta tanto el flujo constante de informaciones negativas y cómo nuestro cerebro procesa esta "amenaza".

El 'sesgo de negatividad' del cerebro

Rojas Estapé ha explicado que el malestar que sentimos al consumir noticias sobre guerras, crisis o violencia tiene una base tanto psicológica como neurocientífica. "Nuestro cerebro no es neutro, está diseñado para sobrevivir, no para ser feliz", ha afirmado. Este mecanismo de supervivencia se traduce en el llamado "sesgo de negatividad", una tendencia a prestar más atención a lo negativo. "Una mala noticia pesa más que cinco buenas. Recordamos más lo peligroso que lo agradable", ha añadido.

El problema es que hoy ese peligro ya no es un depredador, son los titulares"

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El problema, según la psiquiatra, es que el cerebro ha mantenido este sistema de alerta ancestral, pero el origen de la amenaza ha cambiado drásticamente. "Durante miles de años, el detectar el peligro era cuestión de vida o muerte. Y el problema es que hoy ese peligro ya no es un depredador, son los titulares", ha señalado. Esta predisposición natural a fijarnos en lo adverso es la puerta de entrada a un estado de ansiedad generalizado en la sociedad actual.

La 'infoxicación' y sus efectos

A diferencia del pasado, cuando las malas noticias eran puntuales, hoy la exposición es constante: "24 horas, 7 días a la semana, en el bolsillo". Este fenómeno, conocido como "sobrecarga de información" o "infoxicación", tiene efectos psicológicos directos. Entre ellos, la experta ha enumerado la "sensación de pérdida de control, aumento de la ansiedad y pensamientos repetitivos" que nos llevan a pensar que "todo va mal".

Esta sobrecarga crea un "bucle emocional". Una noticia negativa genera ansiedad y eleva el cortisol, lo que impulsa a buscar más información para entenderla. El algoritmo de los dispositivos detecta este interés y responde ofreciendo más contenido similar, como puede ocurrir con el scroll infinito en redes sociales. "Cuando consumes noticias negativas de forma constante, tu cerebro no lo interpreta como una información, lo interpreta como una amenaza", ha advertido Rojas Estapé.

La amígdala, nuestro detector cerebral de peligro, se activa y envía señales que liberan cortisol, la hormona del estrés. Si esta exposición es repetida, el cerebro entra en un "modo de alerta permanente", provocando síntomas como taquicardias o fatiga mental. Es una situación que nos recuerda a la vivida durante la pandemia, cuando la saturación informativa sobre contagios y variantes generó una amenaza real y constante.

Claves para una 'higiene' informativa

Ante esta situación, la psiquiatra no recomienda "no informarse de nada", sino hacerlo de forma "inteligente". Propone aplicar una serie de pautas para proteger la salud mental, como limitar el tiempo de exposición a las noticias a momentos puntuales del día y evitar su consumo justo antes de acostarse para no afectar al descanso.

La inseguridad activa el estado de alarma"

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La sobreinformación puede distorsionar nuestra percepción de la realidad, haciéndonos creer que el mundo es un lugar más peligroso de lo que es. "La inseguridad activa el estado de alarma", ha subrayado. Este miedo tiene consecuencias reales, tal y como ha revelado la psiquiatra con una afirmación contundente: "No te imaginas la cantidad de gente que he visto en consulta que ha dejado de coger trenes; la sobreinformación provoca inseguridad y activa el estado de alarma". Esta situación se agrava con noticias de incidentes como el accidente de Adamuz.

Finalmente, Rojas Estapé ha insistido en la importancia de "conocerse a uno mismo para protegerse". Si una noticia nos quita la paz y no podemos hacer nada al respecto, es crucial saber poner límites. "La información es buena siempre y cuando sirva para informarte, pero si te quita la paz, a veces hay que protegerse", ha concluido, recomendando regular el cuerpo y la mente cuando uno se nota fatigado o sobrecargado.