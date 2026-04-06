"La gran novedad de la declaración de la renta es la deducción por obtención de rendimientos del trabajo. No se aplica automáticamente, hay que buscarla en el borrador"

La campaña de la Renta 2025 está apunto de comenzar y, con ella, surgen las dudas habituales entre los contribuyentes. El periodista experto en economía José María Camarero ha desgranado en 'La Tarde' de COPE, junto a Pilar García Muñiz, las claves de este año, prestando especial atención a una novedad que afecta a las rentas más bajas y que puede suponer una importante devolución.

La nueva deducción para salarios bajos

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La gran novedad de esta campaña es una deducción para los trabajadores que vieron cómo, a pesar de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) el año pasado, su retención de IRPF aumentaba, neutralizando en la práctica dicho incremento.

Según ha explicado Camarero, se pueden beneficiar de esta ayuda los contribuyentes con salarios brutos anuales de entre 16.576 y 18.276 euros. Esta medida surge de la necesidad de ajustar la tributación tras la falta de acuerdo entre los ministerios de Hacienda y Trabajo.

Es fundamental saber que esta deducción no se aplica automáticamente en el borrador. El propio contribuyente debe solicitarla. Para ello, ha detallado el experto, es necesario acceder al apartado de 'rendimientos del trabajo' y, dentro de este, buscar en 'deducciones de la cuota'. Allí encontrará una opción con un nombre poco intuitivo que debe marcar.

La gran novedad se llama deducción por obtención de rendimientos del trabajo'' José María Camarero Experto económico y colaborador de 'La Tarde

El error de no presentar la declaración

Además de poner el foco en esta novedad, José María Camarero ha insistido en desmontar un error muy común: pensar que por ganar menos de 22.000 euros brutos anuales no es necesario presentar la declaración.

EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS Una persona cumplimenta la declaración de la Renta

Aunque ese es el límite general para la obligación de declarar con un solo pagador, no hacerlo puede llevar a perder dinero. Existen multitud de beneficios fiscales y deducciones a los que un contribuyente puede tener derecho, independientemente de su nivel de ingresos.

Esto provoca que mucha gente deje de percibir el dinero que le corresponde por la liquidación correcta y exhaustiva de su IRPF'' José María Camarero Experto económico y colaborador de 'La Tarde

Además, el periodista ha advertido sobre el peligro de aceptar el borrador de la Renta sin una revisión exhaustiva. Aunque es una herramienta útil, "puede contener errores, le pueden faltar datos y, sobre todo, le faltan muchas deducciones que Hacienda no pone". Por ello, es crucial comprobar los datos personales, familiares, de vivienda e ingresos, y buscar activamente todas las deducciones aplicables.

Las grandes olvidadas: las deducciones autonómicas

Uno de los apartados más desconocidos y que más dinero puede ahorrar a los contribuyentes son las deducciones autonómicas. Camarero ha cifrado en 402 las deducciones de este tipo que existen en toda España.

Los gobiernos autonómicos no suelen promocionarlas, por lo que muchos ciudadanos no saben que pueden desgravarse gastos tan variados como el gimnasio, la compra de bicicletas eléctricas, el dentista o gastos educativos, entre muchos otros.

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El experto recomienda a cada contribuyente que, al hacer su declaración, se detenga en la pestaña de deducciones de su comunidad autónoma y revise si puede aplicar alguna. "Se trata de valernos de ellas, porque para eso las han aprobado los gobiernos autonómicos", ha señalado. También ha recordado la vigencia de otras deducciones estatales por obras de eficiencia energética, la compra de vehículos eléctricos o las aportaciones a planes de pensiones.

Finalmente, Camarero ha ofrecido un consejo práctico para simplificar el proceso: actualizar correctamente la primera página de la declaración con la situación personal y familiar (estado civil, hijos, cambio de domicilio).

Esto, ha explicado, actualiza por "efecto dominó" gran parte del resto del documento. También ha recordado que se puede pedir cita presencial en la Agencia Tributaria y que cualquier declaración presentada se puede rectificar hasta el 30 de junio. Incluso es posible corregir errores de declaraciones de los últimos cuatro años.