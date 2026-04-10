Los gestos que delatan a Ábalos y Koldo en el banquillo: "Una persona, cuando miente, se prepara muy bien el discurso, pero no transmite dudas"
La actitud de los acusados en el juicio del 'caso Mascarillas' revela desde nerviosismo y vergüenza hasta una estudiada tranquilidad y jugadas premeditadas
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La primera semana del juicio por el 'caso Mascarillas' ha estado marcada no solo por las declaraciones de los testigos, sino también por los gestos de los acusados. En 'La Tarde' de COPE, el experto en análisis de comunicación verbal y no verbal, José Luis Martín Ovejero, ha desgranado las claves que revela el comportamiento de los protagonistas sentados en el banquillo.
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Seguridad y una jugada 'premeditada'
Sobre Víctor de Aldama, el experto ha destacado la seguridad y tranquilidad que proyecta. Un ejemplo de su actitud es el detalle que tuvo al llevar una caja de bollos a los periodistas.
Para Martín Ovejero, se trata de una jugada "muy muy premeditada". "Anda que no es listo, o se está endulzando la vida, ¿quiénes son los que marcan al final la actualidad? ¿Los periodistas? Pues, ¿qué mejor que teneros contentos?", ha señalado el analista. Según su criterio, la mirada directa de Aldama hacia Ábalos demuestra que no siente temor.
De 'ausente' a las sonrisas: la metamorfosis de Ábalos y Koldo
En el caso de José Luis Ábalos, la palabra que mejor ha definido su actitud inicial es "ausente". Martín Ovejero describe cómo en la primera sesión mantenía el cuerpo erguido, pero con la "mirada muy perdida". Sin embargo, su comportamiento ha experimentado una "metamorfosis", pasando a interactuar, cuchichear e incluso reír a carcajadas con Koldo a medida que avanzaba el juicio.
De forma similar, Koldo García ha pasado de estar "cabizbajo" y con gestos de estrés, como tocarse el pelo, a mostrarse mucho más animado. Martín Ovejero apunta a un posible cambio de estrategia, sugiriendo que la distancia inicial impostada entre él y Ábalos no era sostenible y dieron paso a una interacción más natural.
La credibilidad de los testigos, a examen
Martín Ovejero también ha puesto el foco en la credibilidad de los testigos. De Carmen Pano, la mujer que confesó haber llevado dinero a Ferraz, ha destacado que el uso de detalles emocionales y frases literales son "indicadores de credibilidad".
Sobre Joseba García, hermano de Koldo, resalta su espontaneidad, sus dudas y sus gestos como factores que aportan veracidad. "Una persona, cuando miente, se prepara muy bien el discurso [...] pero lo que no transmite son dudas, porque lo que piensas que no va a ser creído", ha explicado.
El análisis también ha contrapuesto las actitudes de Jessica, la amiga de Ábalos que acudió oculta con peluca y mascarilla, y Claudia Montes. Mientras la primera transmitía "temor, inseguridad y vergüenza", la segunda se mostró "muy segura de sí misma" al pararse a hablar con los medios de comunicación a cara descubierta.
Tras una primera semana llena de momentos surrealistas, el juicio del 'caso Mascarillas' se retoma este lunes. Sin embargo, las declaraciones más esperadas, las de los tres acusados, no llegarán hasta la última semana de del mes de abril, momento en el que se espera que se aborde el fondo de la trama de comisiones.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.