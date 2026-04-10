Los gestos que delatan a Ábalos y Koldo en el banquillo: "Una persona, cuando miente, se prepara muy bien el discurso, pero no transmite dudas"

La primera semana del juicio por el 'caso Mascarillas' ha estado marcada no solo por las declaraciones de los testigos, sino también por los gestos de los acusados. En 'La Tarde' de COPE, el experto en análisis de comunicación verbal y no verbal, José Luis Martín Ovejero, ha desgranado las claves que revela el comportamiento de los protagonistas sentados en el banquillo.

Seguridad y una jugada 'premeditada'

Sobre Víctor de Aldama, el experto ha destacado la seguridad y tranquilidad que proyecta. Un ejemplo de su actitud es el detalle que tuvo al llevar una caja de bollos a los periodistas.

Para Martín Ovejero, se trata de una jugada "muy muy premeditada". "Anda que no es listo, o se está endulzando la vida, ¿quiénes son los que marcan al final la actualidad? ¿Los periodistas? Pues, ¿qué mejor que teneros contentos?", ha señalado el analista. Según su criterio, la mirada directa de Aldama hacia Ábalos demuestra que no siente temor.

EFE Ábalos en el banquillo

De 'ausente' a las sonrisas: la metamorfosis de Ábalos y Koldo

En el caso de José Luis Ábalos, la palabra que mejor ha definido su actitud inicial es "ausente". Martín Ovejero describe cómo en la primera sesión mantenía el cuerpo erguido, pero con la "mirada muy perdida". Sin embargo, su comportamiento ha experimentado una "metamorfosis", pasando a interactuar, cuchichear e incluso reír a carcajadas con Koldo a medida que avanzaba el juicio.

EFE El exministro José Luis Ábalos en el banquillo de los acusados

De forma similar, Koldo García ha pasado de estar "cabizbajo" y con gestos de estrés, como tocarse el pelo, a mostrarse mucho más animado. Martín Ovejero apunta a un posible cambio de estrategia, sugiriendo que la distancia inicial impostada entre él y Ábalos no era sostenible y dieron paso a una interacción más natural.

La credibilidad de los testigos, a examen

Martín Ovejero también ha puesto el foco en la credibilidad de los testigos. De Carmen Pano, la mujer que confesó haber llevado dinero a Ferraz, ha destacado que el uso de detalles emocionales y frases literales son "indicadores de credibilidad".

Sobre Joseba García, hermano de Koldo, resalta su espontaneidad, sus dudas y sus gestos como factores que aportan veracidad. "Una persona, cuando miente, se prepara muy bien el discurso [...] pero lo que no transmite son dudas, porque lo que piensas que no va a ser creído", ha explicado.

Alejandro Martinez Velez La empresaria Carmen Pano a su llegada al Tribunal Supremo, a 9 de abril de 2026

El análisis también ha contrapuesto las actitudes de Jessica, la amiga de Ábalos que acudió oculta con peluca y mascarilla, y Claudia Montes. Mientras la primera transmitía "temor, inseguridad y vergüenza", la segunda se mostró "muy segura de sí misma" al pararse a hablar con los medios de comunicación a cara descubierta.

EFE Jessica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, sale del Tribunal Supremo donde ha comenzado el juicio contra Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por el caso de las mascarillas

Tras una primera semana llena de momentos surrealistas, el juicio del 'caso Mascarillas' se retoma este lunes. Sin embargo, las declaraciones más esperadas, las de los tres acusados, no llegarán hasta la última semana de del mes de abril, momento en el que se espera que se aborde el fondo de la trama de comisiones.