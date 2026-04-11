"Irán ha encontrado en el estrecho de Ormuz una mina de oro, es el verdadero arma nuclear que tienen, se van a convertir en otro canal de Panamá o de Suez"

Este sábado tienen lugar en Pakistán unas cruciales negociaciones entre Estados Unidos e Irán con el objetivo de transformar la frágil tregua actual en un acuerdo de paz duradero. Sin embargo, las posturas se encuentran muy distantes. En el programa 'La Mañana Fin de Semana' de COPE, el periodista Fernando de Haro ha analizado la situación con David Hernández Martínez, profesor de Relaciones Internacionales, quien ha desgranado las claves de un diálogo complejo y lleno de intereses cruzados.

Las condiciones a corto plazo

Según el profesor Hernández Martínez, la viabilidad de las conversaciones depende de dos condiciones inmediatas. 'Estados Unidos exige la reapertura del estrecho de Ormuz', mientras que 'Irán demanda el cese de los bombardeos, no solo sobre su territorio, sino también sobre el Líbano'. Estas son, en sus palabras, 'las 2 condiciones clave para que las negociaciones en el corto plazo prosperen', dejando para más adelante cuestiones como el programa nuclear o el desarrollo de misiles.

En esta ecuación entra un tercer actor con agenda propia: Israel. Sus intereses 'no tienen por qué ser siempre los mismos' que los de Washington, como apunta el experto. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha afirmado estar dispuesto a negociar con el gobierno de Líbano, pero ha impuesto una condición de cumplimiento casi imposible: el desarme de Hezbollah, una organización que ha sido descrita como 'un estado dentro del propio estado libanés'. Las tensiones diplomáticas de Israel complican aún más el panorama.

EFE El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance (C), camina junto al jefe de las Fuerzas de Defensa y jefe del Estado Mayor del Ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir (I), y el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores pakistaní, Mohammad Ishaq Dar (D), a su llegada al aeropuerto de Islamabad, Pakistán.

El 'arma nuclear' de Ormuz

Durante años, el debate se centró en la posibilidad de que Irán desarrollara un arma atómica, pero la crisis actual ha revelado otra realidad. 'Verdaderamente el arma nuclear de Irán se ha demostrado que es el estrecho de Ormuz', ha sentenciado Hernández Martínez. Teherán posee una capacidad de presión única en la región al poder interrumpir la navegación en un paso estratégico por el que transita una parte vital del comercio mundial.

Verdaderamente el arma nuclear de Irán se ha demostrado que es el estrecho de Ormuz"

La nueva estrategia de Irán podría pasar por convertir el control del estrecho en un negocio, cobrando una comisión por el paso de buques. Se ha llegado a especular con que 'se convierte en una especie de Canal de Panamá o Canal de Suez'. Para Teherán, esta ventaja geoestratégica es 'un chollo' al que, previsiblemente, 'no quiere renunciar'.

EFE El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi (c), junto al presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf (3-d), a su llegada este viernes, a Islamabad (Pakistán)

Una negociación saboteada

El papel de Israel ha sido señalado como un obstáculo directo para la paz. El profesor Hernández Martínez ha recordado que 'cuando Estados Unidos parece que se ha abierto a negociar, Israel rápidamente ha llevado ataques contra líderes iranís'. Incluso el expresidente Donald Trump llegó a reconocer que 'cuando estaban a punto de dialogar con dirigentes iranís, estos dirigentes iranís habían terminado siendo asesinados'. Estas acciones, que algunos consideran un reflejo de la demagogia en política internacional, parecen destinadas a que las negociaciones se alineen con los intereses israelís.

Cuando estaban a punto de dialogar con dirigentes iranís, estos dirigentes iranís habían terminado siendo asesinados"

A pesar de todo, Irán tiene motivos para volver a la mesa de negociación y reabrir el estrecho. La motivación principal, según el análisis, es 'llegar a un acuerdo con Estados Unidos en otros ámbitos'. Esto podría incluir desde el reconocimiento del régimen iraní hasta el compromiso de Washington de 'no volver a atacar' el país, utilizando la apertura de Ormuz como su principal moneda de cambio.