Ana de la Herran, inspectora de Hacienda: "Si usas IA para hacer la declaración de la Renta, se pueden cometer muchos errores, no te puedes fiar"

En plena campaña de la Renta, la presidenta de la asociación de inspectores de hacienda del estado, Ana de la Herran, ha repasado en el programa 'La Linterna' de COPE con Ángel Expósito las claves para una correcta declaración. La inspectora, con 20 años de experiencia, ha destacado la importancia de la labor de organización de los equipos que se encargan del buen desarrollo de la campaña del IRPF por parte del cuerpo de inspectores.

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Los errores más comunes del contribuyente

Según De la Herran, los errores en la declaración son de distintos tipos, pudiendo beneficiar o perjudicar al contribuyente. Entre los fallos más habituales se encuentran "las prisas y no declarar u olvidar determinadas cuestiones que hay que incluir", como no declarar un piso alquilado. También es frecuente no aplicar deducciones autonómicas a las que se tiene derecho; por ello, es clave saber que existe un periodo para rectificar la declaración.

Para evitar estos problemas, la presidenta de los inspectores recomienda "no dejarlo para el último momento", "no asesorarse bien" o no acudir a los servicios de la Agencia Tributaria. Repasar bien toda la información es fundamental para evitar sustos posteriores que pueden derivar en una inspección.

¿Por qué me inspecciona Hacienda?

Las inspecciones de Hacienda siempre se realizan "con posterioridad", una vez ha finalizado el periodo de declaración. Se inician, explica De la Herran, "cuando se detectan determinadas inconsistencias o algunas cuestiones que no coinciden" con los datos que posee la Agencia Tributaria. Estas comprobaciones pueden ser sencillas o más intensas, como son los procedimientos de inspección.

Europa Press Una persona hace el borrador de su declaración de la renta en un ordenador

La selección de a quién se inspecciona no es aleatoria. Existe un Plan de Control Tributario anual que señala las actividades con mayor riesgo de fraude. Además, la Agencia Tributaria cuenta con una "información muy extensa" gracias a más de 50 declaraciones de tipo informativo de terceros, lo que le permite cruzar datos y detectar irregularidades, aunque a veces la sorpresa en la campaña de la Renta se la llevan distintos colectivos.

Distinguir un error de un fraude requiere "examinar el expediente concreto", ya que no siempre se trata de una ocultación deliberada. En ocasiones, la causa es la "complejidad de la norma", que genera una inseguridad jurídica y lleva al contribuyente a aplicar una interpretación del artículo que después es objeto de discusión.

La IA no es tu amiga para declarar

No aconsejamos que se utilice la inteligencia artificial para confeccionar la de la renta"

Ana de la Herran se ha mostrado tajante sobre el uso de nuevas tecnologías para realizar la declaración, una de las grandes novedades de la campaña de este año. "Si usas IA para hacer la declaración de la Renta, se pueden cometer muchos errores, no te puedes fiar", ha advertido. La recomendación, que según recuerda también ha expresado la directora de la Agencia Tributaria, es acudir a los servicios oficiales, preguntar o contratar a asesores expertos, pero nunca fiarse de la inteligencia artificial.

Europa Press Una persona hace el borrador de su declaración de la renta en un ordenador

Sobre la evolución del fraude fiscal, la inspectora señala que este ha cambiado por la "invasión de las tecnologías" y la globalización. Estos factores han dado lugar a "distintos tipos de fraudes" que ya no están relacionados únicamente con el dinero en efectivo, sino con fórmulas más complejas que aprovechan las nuevas herramientas.

No estamos cobrando unos bonus aquí como si fuéramos a comisión"

Finalmente, De la Herran ha desmentido rotundamente que los inspectores cobren incentivos por recaudación. Ha aclarado que los funcionarios tienen una productividad ligada a múltiples factores, como la complejidad del expediente, y no a la cantidad liquidada. "El contribuyente tiene que estar tranquilo", ha afirmado, porque son "profesionales que estamos preparados y lo que queremos es realizar el servicio público de la mejor manera", lejos de la imagen de que se cobra más por recaudar más.