Santiago Díez, abogado del Defensor del Paciente, califica la tragedia de Burgos como "uno de los hechos más graves de la sanidad española"

La justicia investiga la muerte de dos pacientes con cáncer en el Hospital Universitario de Burgos. El juzgado ha abierto diligencias tras una denuncia de la fiscalía, que aprecia indicios de delito: dos posibles homicidios por imprudencia y tres de lesiones graves. Estos hechos se producen después de que cinco pacientes recibieran un tratamiento de quimioterapia con una dosis hasta seis veces superior a la prescrita.

Dos de ellos fallecieron, mientras que los otros tres resultaron gravemente afectados; uno de ellos continúa ingresado en la UCI.

La cronología de un fallo fatal

Para comprender el caso, es necesario retroceder a mediados de diciembre, cuando los cinco pacientes oncológicos recibieron su tratamiento. Como recuerda Carlos Gutiérrez en 'La Tarde', la prescripción médica era correcta, pero se produjo un error en la farmacia del hospital durante la preparación del fármaco.

El gerente del hospital, Carlos Cartol, explicó que fue “un error en la ficha de administración de un fármaco que se ha producido en este momento, por desgracia, ha sido un problema la dilución, no de la dosis prescrita”.

El resultado fue una concentración del medicamento seis veces superior a la indicada, que se administró durante varios días. Este tipo de tratamientos oncológicos sigue un proceso muy protocolizado: el médico prescribe, el farmacéutico prepara la medicación con apoyo de un sistema informático y, finalmente, se administra al paciente.

La investigación apunta a que el error se originó en la configuración del fármaco, el 'Cabazitaxel', dentro del sistema. Tal y como señaló la farmacéutica Estela Moreno, “si en esa información que introducimos manualmente hay un error, si en vez de poner 1, pongo 10, la receta que me va a salir a preparar será incorrecta”.

Una cadena de errores que nadie detuvo

Frente a la versión del hospital, que habla de un “error humano” puntual, la fiscalía y el Defensor del Paciente apuntan a un posible fallo estructural.

El abogado del Defensor del Paciente en Castilla y León, Santiago Díez Martínez, que representa a dos de los afectados, ha ofrecido más detalles sobre la situación de sus clientes y las acciones legales que se están llevando a cabo.

Unidad de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario de Guadalajara

Según Díez Martínez, a sus representados “se les administró multiplicada por seis la dosis que debían recibir”. El abogado describe el fármaco como “extremadamente tóxico y dañino”, lo que ha producido “daños tremendos” en sus cuerpos.

“Uno de ellos está el hombre debatiéndose todavía entre la vida y la muerte, en la UCI, y está el hombre luchando, y esperemos que salga adelante. Otro está en proceso de recuperación muy, muy, muy gravosa, muy, muy, muy penosa”, ha explicado.

El letrado rechaza la idea de un fallo puntual, argumentando que los fármacos se administraron de forma negligente entre el día 11 y 18 de diciembre. “Esto no ha sido un día concreto, ni un fallo puntual”, ha afirmado Díez Martínez, quien considera que falló la supervisión de todo el procedimiento.

Todo esa cadena de supervisión y control ha fallado de forma clamorosa” Santiago Díez Martínez Abogado del Defensor del Paciente en Castilla y León

“Todo esa cadena de supervisión y control ha fallado de forma clamorosa”, ha sentenciado el abogado. Los pasos judiciales ya están en marcha.

La denuncia inicial del Defensor del Paciente fue acogida por la fiscalía de Burgos, que, tras sus diligencias de investigación, la derivó al juzgado. Ahora, un juez ha apreciado indicios de delito y ha abierto un proceso penal para averiguar qué ocurrió exactamente.

Las familias, según el letrado, “están destrozadas”, luchando por la recuperación de sus seres queridos o viviendo “un duelo absolutamente insoportable”. Díez Martínez ha calificado los hechos como uno de los más graves ocurridos en la sanidad del país. “

Que acudas a un hospital a a recuperarte del proceso oncológico, y y que y que acabes en estas en estas situaciones, pues, verdad es que es absolutamente, eso yo, nosotros lo calificamos como uno de los hechos más graves que ha ocurrido en la sanidad española”, ha declarado.

Este es uno de los hechos más graves que han ocurrido sin lugar a dudas en la sanidad española” Santiago Díez Martínez Abogado del Defensor del Paciente en Castilla y León

Díez Martínez ha mostrado su asombro ante el hecho de que nadie se percatara del error durante los siete días en que se administró la dosis incorrecta. “Llama todavía más la atención que nadie en esos siete días que transcurrieron, que nadie se diera cuenta de que eso no, de que eso estaba mal”, ha señalado, criticando que una primera comprobación interna no detectara nada anómalo.

“Es que es absolutamente alucinante, es como que los que hubieran supervisado no supieran nada de farmacia”, ha concluido.

En la práctica médica, la posibilidad del error humano siempre existe, pero los sistemas de control y las dobles comprobaciones están diseñados para evitar que ese fallo llegue al paciente. En el caso del Hospital de Burgos, el sistema no funcionó. .

Ahora, la justicia tiene la tarea de aclarar si se trató de un error aislado o de una cadena de negligencias que nadie fue capaz de detener a tiempo.