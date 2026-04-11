Antonio Jiménez: "Cuando la investigación afecta a su partido, el PSOE no solo no colabora, sino que insulta a los jueces y les acusa de fascistas con toga"

El periodista Antonio Jiménez ha analizado la actualidad política en el programa Fin de Semana de COPE, con Cristina López Schlichting, centrándose en varios frentes que afectan directamente al Gobierno y al PSOE. Durante su intervención, Jiménez ha destacado la falta de colaboración del Partido Socialista en el caso Koldo, una actitud que contrasta con las críticas que la ministra portavoz, Elma Saiz, dirigió al Partido Popular por, según ella, "no colaborar nunca con la justicia".

La presunta financiación ilegal del PSOE

Jiménez ha recordado que el PSOE "no solamente no colabora, sino que insulta a los jueces directamente, les acusa de fascistas con toga" cuando una investigación afecta al partido, a Pedro Sánchez o a su entorno. A su juicio, no existe "ninguna voluntad por parte de este partido de colaborar" para esclarecer hechos de gravedad.

Existen indicios suficientes y evidentes sobre una presunta financiación ilegal del Partido Socialista"

El analista sostiene que "existen indicios suficientes y evidentes sobre una presunta financiación ilegal del Partido Socialista". Estas sospechas se han visto reforzadas por declaraciones en sede judicial, como las de la empresaria Carmen Pano, quien afirmó en el Supremo haber llevado "bolsas de dinero negro" a la sede del PSOE en la calle Ferraz. Este testimonio fue corroborado por su chófer.

Asimismo, Jiménez ha señalado que el hermano de Koldo admitió recoger "sobres con chistorras, con lechugas, o sea, con billetes de euros" para entregarlos posteriormente. Para el periodista, estas declaraciones son "un misil contra la supuesta limpieza de las finanzas del partido socialista" y confía en que la investigación en la Audiencia Nacional "va a prosperar y tendremos sorpresas".

Acuerdos inminentes entre PP y Vox

En cuanto a los pactos postelectorales, Antonio Jiménez se ha mostrado convencido de que PP y Vox alcanzarán acuerdos en regiones como Extremadura, Aragón y Castilla y León antes de que expiren los plazos. A pesar de "las peleas que desde las cúpulas se están evidenciando", considera que las negociaciones avanzan y que el pacto "se va a abrir paso".

Jiménez ha afirmado que "los votantes de ambos partidos tienen claro que no se puede jugar más con las cosas de comer y forzar otras elecciones". Además, ha apuntado que el "pinchazo" de Vox en algunas autonomías, donde no alcanzaron sus expectativas de voto, ha fomentado la necesidad de un entendimiento, ya que "no puede gobernar uno sin el otro". En Extremadura, la propia María Guardiola ha hablado de una "fumata blanca inminente", lo que augura un acuerdo próximo.

La Fiscalía y el 'caso García Ortiz'

Otro de los asuntos analizados ha sido la decisión de la nueva fiscal general, Teresa Peramato, de recurrir ante el Tribunal Constitucional la sentencia que condenó a su antecesor, Álvaro García Ortiz. Jiménez ha calificado el movimiento de "previsible y esperado", asegurando que sigue un "proceder partidista al servicio de Sánchez y del gobierno".

El fiscal general del estado actuó al servicio del gobierno, en una operación política, para desacreditar a un adversaria de su jefe, Pedro Sánchez"

El periodista ha recordado que García Ortiz fue condenado "por revelar información confidencial de un ciudadano particular" que nunca habría sido investigado "si no fuera casualmente" el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Según Jiménez, "el fiscal general del estado actuó al servicio del gobierno, en una operación política, para desacreditar a un adversaria de su jefe, Pedro Sánchez". Espera que el Tribunal Constitucional, presidido por Conde Pumpido, tenga "sentido de estado y del derecho para no enmendar, una vez más, una sentencia del tribunal supremo".

En relación con Gabriel Rufián, Jiménez ha opinado que su propuesta de impulsar un "frente de izquierda" responde a un intento de "salvar su trasero político" y seguir en el Congreso. Considera que Esquerra Republicana "ya está hasta la coronilla de Rufián y de sus aventuras" y que la ultraizquierda que pretende unir ya tiene sus propios líderes y no está dispuesta a "ceder ni un milímetro su espacio de poder a un outsider".

Finalmente, sobre la política penitenciaria, Antonio Jiménez ha calificado de "gravísimo" que 18 terroristas de ETA hayan salido en semilibertad de las cárceles vascas desde mayo del año pasado. Atribuye la responsabilidad a la consejera vasca de Justicia, la socialista María Jesús San José, que ha concedido estos beneficios, incluyendo a la exdirigente de ETA Soledad Iparraguirre, alias 'Amboto'.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha opuesto a esta semilibertad, argumentando que "se ha quebrantado gravemente el sistema" y se ha aplicado de forma "encubierta un tercer grado". Jiménez ha calificado la medida como una "amnistía encubierta" y la ha vinculado directamente con los pactos de investidura de Pedro Sánchez, afirmando que "se valió de los votos de sangre de Bildu a cambio de privilegiar a los terroristas de ETA".