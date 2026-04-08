Una playa de Almería fue el refugio de John Lennon durante su mayor crisis existencial: estaba saturado por la fama y dudando, incluso, del grupo que había creado

En 1966, John Lennon necesitaba parar. Lejos de los focos y la locura de The Beatles, encontró un respiro en una playa casi vacía de Almería. Como se recordó en el programa 'La Tarde' de COPE, Lennon llegó a España no de vacaciones, sino para rodar la película antibélica 'Cómo gané la guerra' en el desierto de Tabernas, un trabajo que se convirtió en el inicio de un viaje interior mucho más grande. Por primera vez en años, no había fans ni ruido, solo tiempo.

Una crisis vital y profesional

El Lennon que aterrizó en Almería arrastraba una crisis existencial.

El grupo acababa de dejar de girar ese mismo año, una decisión impulsada por él y George Harrison ante el agotamiento de cuatro años sin descanso. Estaban desbordados, y el propio Lennon resumió su vida en una frase: "el mundo era una habitación de hotel y un sándwich".

El periodista y experto en esta etapa, Javier Adolfo Iglesias, explicó en el programa de Pilar García Muñiz que Lennon "llegó a Almería con una crisis tremenda" y que incluso dudaba sobre el futuro de la banda que él mismo había creado.

El nacimiento de 'Strawberry Fields Forever'

Esa sensación de estar fuera de lugar fue el germen de 'Strawberry Fields Forever'.

En la playa del Zapillo, Lennon empezó a componer una canción diferente y oscura, que reflejaba su desconexión. Una de sus frases resume a la perfección su estado de ánimo en aquel momento.

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La canción evolucionó cuando se mudó a la finca Santa Isabel, hoy la Casa del Cine. Allí, como relató Iglesias, el sonido de los niños de un colegio cercano, las Adoratrices, jugando le transportó a su infancia y al jardín de Strawberry Field, un orfanato cercano a su casa. Este recuerdo le dio a la canción una nueva mirada más luminosa, aunque muchos la malinterpretaron como "una invitación a un viaje lisérgico", cuando en realidad era "un regreso a su infancia", aclaró el experto.

Uno de aquellos niños era Rafael Sorroche, que entonces tenía seis años. Su testimonio en COPE ofrece una mirada íntima al músico. Para él, no era John Lennon, sino "un hombre raro, con gafas y callado". Sorroche recuerda el Rolls Royce, el pelo largo y cómo su padre ayudó a subir los instrumentos. "Era muy amable", contó, a pesar de que "hablaba un idioma que yo no conocía". Rafael relató cómo Lennon le tocaba la cabeza y se reía, y su imagen más nítida es la de verle componer en el jardín.

Me sentaba y lo miraba como tocaba la guitarra y cómo cantaba" Rafael Sorroche Vivió con John Lennon en Almería cuando tenía 6 años

Rafael Sorroche no supo quién era aquel "guiri" hasta años después. "No fue en el momento", admitió. La noticia de su asesinato le causó "mucha pena", ya que siempre le gustó "la vida que llevaba, distinta a los demás". Lamentablemente, no conserva ninguna foto de aquellos días, en una época sin móviles y en la que Lennon, según Iglesias, era "reacio" a las fotos si se le identificaba como un Beatle, porque en Almería "no quería ser más un Beatle".

El profesor que cambió la historia de los discos

Otro encuentro clave fue con Juan Carrión, un profesor de inglés de Cartagena que usaba las canciones de The Beatles para enseñar. Carrión viajó a Almería para ver a Lennon y pedirle las letras, ya que las transcribía de oído desde Radio Luxemburgo y temía cometer errores. Javier Adolfo Iglesias, autor del libro 'Juan y John', narró cómo Lennon, que era "antiprofesores", se quedó "absolutamente alucinado" al saber que sus canciones ayudaban a los niños españoles a aprender inglés.

De esa reunión nacieron tres promesas. La primera, que le enviaría los discos y las letras antes que a nadie, cosa que cumplió. La segunda cambió la industria musical: Lennon le prometió que imprimiría las letras en la funda de los discos. El álbum 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band', cuya grabación comenzó con 'Strawberry Fields', fue el primero en la historia del pop-rock en hacerlo. La tercera promesa, visitarlo en Cartagena, quedó truncada por su asesinato en 1980.

La estancia en Almería dejó una huella imborrable en Lennon. No solo compuso una de sus obras maestras, sino que también se reconcilió con su imagen. Empezó a usar sus icónicas gafas redondas, originalmente atrezo de la película, para no perderlas. Además, la influencia de la película antibélica de Richard Lester fue clave en su posterior activismo. "El pacifismo nació también en Almería", afirmó Iglesias, quien cree que la futura saga de biopics de Sam Mendes sobre The Beatles dará por fin a esta etapa "la relevancia que se merece".