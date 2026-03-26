Diego Garrocho, filósofo, sobre Noelia Castillo: "Es la paciente más joven a la que se le aplica la eutanasia, creo que evidencia hasta qué punto estamos progresando, pero en dirección contraria"

El caso de Noelia Castillo, la paciente más joven en recibir la eutanasia en España, ha generado un profundo debate social. El filósofo Diego Garrocho, en el programa 'La Linterna' de COPE, ha analizado las múltiples vertientes de esta tragedia, que pone de manifiesto las costuras de la ley y el papel del Estado ante las vidas más vulnerables. Para Garrocho, esta situación evidencia que "estamos progresando, sí, pero en dirección contraria a la que deberíamos".

El caso de Noelia Castillo y la eutanasia Filosofía de bolsillo en La Linterna Escuchar

Una biografía marcada por el dolor

La historia de Noelia es la de una biografía desgraciada. Nacida en un hogar vulnerable, pasó parte de su vida en centros de tutela y sufrió varios intentos de suicidio. La lesión que la postró en una silla de ruedas fue consecuencia de uno de ellos, que se produjo tras una agresión sexual. Este cúmulo de infortunios, según el filósofo, convierte su caso en algo especialmente conmovedor" y plantea serias dudas sobre el acompañamiento que ha recibido.

Dudas legales y el dilema de la libertad

Desde una perspectiva legal, Garrocho ha cuestionado si la norma fue concebida para un caso como el de Noelia. El filósofo se pregunta "con qué garantías puede concederse la eutanasia a alguien que tiene un historial psiquiátrico con intentos de suicidio". La ley contempla la "conformidad libre, voluntaria y consciente", pero para el pensador, es razonable dudar de que estas circunstancias concurran en una persona con una trayectoria vital como la suya, tal y como han señalado también desde la Iglesia.

Noelia Castillo, joven que recibe la eutanasia este jueves, durante su entrevista en 'Y ahora Sonsoles'

Verdaderamente, cabe hablar de una voluntad libre en alguien con la trayectoria como la de esta joven"

El dilema, para Garrocho, es fundamentalmente ético. Critica que un "Estado que enmascara su inacción en un supuesto derecho a la libertad de decidir" ofrezca la muerte como única alternativa. Considera que una sociedad que abandona a sus miembros más frágiles y les ofrece un "mecanismo aséptico y protocolizado de muerte" es una comunidad moral dañada.

EFE Numerosos periodistas y curiosos esperan a las puertas del Hospital Residencia Sant Camil, en Sant Pere de Ribes (Barcelona), el desenlace de la eutanasia de Noelia Castillo, la joven de Barcelona de 25 años afectada por una paraplejia y que había solicitado la eutanasia a la que su padre se opuso judicialmente, y que según anunció ella misma en una entrevista en televisión, la recibirá este jueves

Crítica política y mediática

La crítica se extiende al ámbito político. Garrocho ha denunciado la contradicción de un Parlamento que tramitó con celeridad la ley de eutanasia como una "conquista moral", mientras "ha estado arrastrando los pies para reformar la ley de dependencia" o la asistencia a los enfermos de ELA. Se pregunta si la cuestión es procurar una vida digna o dar una muerte digna. Además, ha expresado su incomodidad con el tratamiento mediático del caso, que en su opinión ha podido cruzar "el umbral del amarillismo" al exponer el "dolor superlativo" de la joven.

Estamos progresando, sí, pero en dirección contraria a la que deberíamos"

Finalmente, el filósofo ha concluido que el caso de Noelia enseña la distancia entre una ley abstracta y la realidad humana. Su muerte, afirma, demuestra "hasta qué punto pueden existir vidas desgraciadas al lado de la nuestra, mientras el mundo sigue su curso". Que la única solución ofrecida haya sido un cóctel farmacológico letal, sentencia, "evidencia hasta qué punto estamos progresando, sí, pero en dirección contraria a la que deberíamos".