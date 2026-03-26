"La eutanasia se ha convertido en un tótem de unas determinadas ideologías que no tienen nada mejor que ofrecer, la muerte convertida en un relato positivo"

Hay noticias difíciles de contar, y la de Noelia Castillo es una de ellas. La joven de 25 años ha muerto tras recibir la eutanasia, un hecho que ha sacudido a la opinión pública y que ha sido analizado en el programa 'La Linterna' de COPE por Ángel Expósito, junto a los periodistas Antonio Arráez y Alberto Pérez Jiménez, y Josep Miró i Ardevol, presidente de Corriente Social Cristiana. El caso destapa una realidad compleja sobre la vida, la muerte y el papel de las instituciones.

La historia de Noelia está marcada por el sufrimiento. La joven narró una infancia y juventud desgraciadas, con denuncias tardías por agresiones sexuales múltiples y varios intentos de suicidio. En 2022, uno de estos intentos la dejó parapléjica, con una discapacidad reconocida del 74% y severos trastornos psiquiátricos. A partir de ahí, se inició una batalla judicial entre padre e hija que ha culminado dos años después con la aplicación de la eutanasia, a pesar de los intentos de su padre por detenerla.

Cargando…

Un sistema que ha fallado

Durante el programa, los analistas han coincidido en señalar el fracaso del sistema en su conjunto. "Ha fallado la familia, ha fallado la sociedad, han fallado los médicos, han fallado las leyes", sentenciaba Alberto Pérez Jiménez. Los expertos han puesto el foco en cómo es posible que la única solución que se le ofreciera a una joven de 25 años fuera la muerte. Se ha destacado la paradoja de que su discapacidad del 74% fuera suficiente para la eutanasia, pero insuficiente para recibir una ayuda a la dependencia para una tercera persona, que exige un 75%.

Noelia Castillo, joven que recibe la eutanasia este jueves, durante su entrevista en 'Y ahora Sonsoles'

Expertos en cuidados paliativos han apuntado que, en muchos casos, las personas no quieren morir, sino dejar de sufrir, y que la petición de eutanasia puede ser una petición de auxilio indirecta. Sobre el caso de Noelia, el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Argüello, también se ha pronunciado y ha recordado la postura de la Iglesia. Los obispos han lamentado que no se trata de una enfermedad terminal sino de "heridas profundas que reclaman atención, tratamiento y esperanza".

Un médico no puede ser brazo ejecutor de una sentencia de muerte, por muy legal, empoderada y compasiva que parezca"

La autonomía en el punto de mira

Josep Miró i Ardevol ha cuestionado directamente la ley de eutanasia, que califica de "francamente mal hecha". Para Miró i Ardevol, el problema es el camino que ha llevado a esta situación, donde el Estado "no ha sido capaz de acompañar, de proteger, de sostener a esta mujer" y, sin embargo, ha regulado de forma impecable el proceso para morir. A su juicio, una sociedad que ofrece la muerte como solución "no tiene salida".

Europa Press Varias personas rezan en la entrada del hospital Sant Camil donde se aplicó la eutanasia a la joven de Barcelona Noelia Castillo

El presidente de Corriente Social Cristiana ha puesto en duda el concepto de autonomía en este caso: "Una persona puede expresar una voluntad firme, quiero morirme, y, sin embargo, no ser plenamente libre". Argumenta que si la decisión está condicionada por el trauma, la desesperación o una enfermedad mental, "ahí no hay libertad, y sin libertad no hay autonomía". Considera que la petición de eutanasia de Noelia podría ser una continuidad de su impulso suicida previo, que nunca fue resuelto.

Una sociedad así no tiene salida"

Un debate que trasciende la política

En la tertulia de 'La Linterna', Antonio Arráez ha calificado de "absolutamente indigno" el uso del caso en el debate político, mientras que Alberto Pérez Jiménez ha criticado el "circo mediático" y la retransmisión casi en directo de una muerte. El propio Ángel Expósito ha afirmado que hacer política con esto es "repugnante" y que el sistema entero ha fallado.

Incluso se ha revelado que hubo intentos de ofrecer una alternativa. El pianista James Rhodes, que también sufrió abusos en su juventud, se puso en contacto con la familia para costear un tratamiento para Noelia, pero la ayuda no hizo cambiar de opinión a la joven y su madre. Para Miró i Ardevol, esto demuestra que el problema es de fondo: "La ideología y el sistema está pensado para que el camino más rápido y más celebrado sea el de matar, no el de salvar".