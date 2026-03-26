"Estados Unidos prohíbe a sus ciudadanos tener un router que venga de China, tienen miedo de que sea una puerta de entrada a que recaben información"

La Administración de Estados Unidos ha lanzado una recomendación que busca convertirse en orden: que sus ciudadanos no utilicen routers fabricados fuera del país, apuntando directamente a China. La medida se enmarca en la creciente guerra tecnológica que libran ambas potencias. Así lo ha explicado el experto en tecnología y director de 'Lo que viene', José Ángel Cuadrado, en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, con Carlos Moreno 'El Pulpo'.

El principal motivo de esta drástica decisión es el temor a que estos dispositivos puedan tener una puerta de entrada para que el país asiático recabe información de los ciudadanos estadounidenses. "Estados Unidos lo que quiere es que sus ciudadanos no usen dispositivos que se han creado en el país asiático, porque tienen miedo a que esos dispositivos tengan alguna puerta de entrada a que el país asiático pueda recabar información", ha señalado Cuadrado. El temor no es infundado, pues se sabe que los chinos están observando al milímetro a Estados Unidos, analizando sus capacidades y tácticas.

No queremos que ningún ciudadano nuestro maneje tecnología que se haya creado en China porque consideramos que que pueden saber cualquier cosa de de nosotros"

Alamy Stock Photo Una mujer coge un router wifi para moverlo y conseguir una mejor conexión

El router, el centro neurálgico del hogar

Según el experto, el router es el dispositivo más sensible en el día a día, junto al teléfono móvil. La razón es que "ese router de tu casa registra todo lo que tú estás haciendo". Además, cada vez hay más aparatos conectados en el hogar, desde cámaras de videovigilancia a altavoces inteligentes o el propio móvil. Este conflicto se encuadra en una nueva era de guerra moderna con armas del futuro al servicio de la IA.

El director de 'Lo que viene' ha comentado que la recomendación de la administración estadounidense pretende convertirse en una orden, aunque ha reconocido no saber "muy bien a efectos legales cómo se hace y y cómo se levanta". Este proceso implicaría probablemente la aprobación del Congreso para prohibir legalmente la venta de estos dispositivos, lo que abre un complejo escenario comercial donde China podría acudir a mercados alternativos.

Consejos de ciberseguridad básicos

Más allá de la geopolítica, Cuadrado ha insistido en una recomendación de seguridad fundamental para todos los usuarios: "es recomendable que cuando recibamos un dispositivo como el router no lo dejemos de fábrica". Ha instado a los oyentes a "cambiad esa contraseña", ya que existen manuales en internet con las claves genéricas de muchos fabricantes, lo que supone un grave riesgo de seguridad. "El que todavía no lo haya hecho, que lo haga, o sea, que no pierda más tiempo", sentenció.

Alamy Stock Photo Router

La innovación tecnológica no se detiene

Durante su intervención, José Ángel Cuadrado también compartió otras experiencias tecnológicas de un viaje reciente a Riga (Letonia). Una de las más sorprendentes fue el uso de la conexión satelital de Starlink en un vuelo de la compañía Air Baltic, que le permitió estar conectado en todo momento. "Estuve escuchando Tiempo de Juego en directo, estuve a la vez consumiendo redes sociales", explicó.

Poder hacer una videollamada en tiempo real a más de 12000 metros de altura"

Lo más increíble, según sus palabras, fue la posibilidad de "poder hacer una videollamada en tiempo real a más de 12000 metros de altura". La clave de esta conexión de alta calidad es que los nuevos satélites operan a una órbita mucho más baja (unos 560 km) en comparación con los sistemas anteriores, que dependían de estaciones a 36.000 km de distancia, lo que reduce drásticamente la latencia y mejora la velocidad.

Finalmente, el experto recomendó una aplicación de seguridad llamada Lockwatch. Esta app permite que el móvil haga una fotografía a cualquier persona que intente desbloquearlo sin permiso y falle la contraseña varias veces. La aplicación envía la foto y la ubicación del dispositivo a un correo electrónico, una herramienta útil en caso de robo.