"Autónomo, no me haría demasiadas ilusiones, la PNL que exime el pago del IVA a los que facturen menos de 85.000 euros al año no es de obligada implementación"

La periodista Ángela Sánchez, en su sección 'Femenino Singular' del programa 'La Linterna' de COPE, ha lanzado una advertencia a los autónomos sobre el reciente acuerdo entre el Gobierno y Junts. Aunque la música suena bien, la letra tiene trampa: la exención del pago del IVA para aquellos que facturen menos de 85.000 euros anuales, una medida que sigue una directiva europea, no es tan inmediata como parece. El pacto se ha sellado a cambio del apoyo de Junts al decreto anticrisis del Gobierno.

Una PNL con 'trampa' y sin obligación

El núcleo del asunto, y el motivo de la cautela, es que lo que ha conseguido Junts es la aprobación de una Proposición No de Ley (PNL). Según ha explicado Sánchez, este tipo de propuestas tienen “mucho de buena intención, pero poco de efectividad”, ya que no obligan al Ejecutivo a implementar la medida. Es, en esencia, una declaración de intenciones sin un carácter vinculante inmediato.

Tiene mucho de buena intención, pero poco de efectividad"

Ante esta situación, la recomendación para el colectivo es clara. Así lo expresaba la propia periodista en 'La Linterna': “Yo, por si, autónomo que me estás escuchando, no me haría demasiadas ilusiones”. El mensaje busca rebajar las expectativas de los casi tres millones y medio de autónomos que hay en España.

Electricista autónomoElectricista autónomoElectricista autónomoElectricista autónomoElectricista autónomo

Un precedente que invita al escepticismo

El escepticismo está fundado en la experiencia. Tal y como se ha recordado en el programa, el Congreso ya aprobó una propuesta similar del PP en el mes de octubre sin que tuviera consecuencias prácticas. Aunque en esta ocasión el Gobierno 'dice que sí, que va', la duda persiste: 'será verdad, lo veremos, habrá que esperar', comentaba Sánchez sobre la promesa del Ejecutivo.

La noticia inicial provocó que muchos de los autónomos que se encuentran en este umbral de facturación comenzaran 'a dar saltos de alegría'. La sensación era de haber logrado la que parecía la primera gran noticia para los autónomos en siete años, un hito que no se había conseguido ni siquiera llevando el asunto a Bruselas y a la justicia europea.

No me haría demasiadas ilusiones"

Alamy Stock Photo Trabajador autónomo que trabaja con un ordenador portátil en su oficina en casa a altas horas de la noche y toma café para mantenerse despierto

El acuerdo de Junts

Resulta paradójico que Junts, 'con el fugado de Waterloo a la cabeza', haya logrado este compromiso en apenas cuatro días, desbloqueando así el decreto anticrisis. Pese a la rapidez del acuerdo, la realidad es que el camino para que los autónomos que opten por la eliminación del IVA no tengan que retener ni devengar el impuesto a Hacienda no está ni mucho menos despejado.