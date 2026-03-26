José María Camarero, experto económico: "Hay una parte del IRPF que no se ajusta a la inflación; Hacienda considera que lo que necesitas para vivir hoy es lo mismo que hace 15 años"

El debate sobre la conveniencia de deflactar el IRPF para ajustarlo a la inflación ha vuelto al Congreso de los Diputados. Mientras el Gobierno defiende su paquete de medidas anticrisis, el Partido Popular, en palabras de Alberto Núñez Feijóo, insiste en "actualizar la tarifa del IRPF". Sobre este "impuesto oculto" ha hablado el periodista y experto en economía José María Camarero en el programa ‘La Tarde’ de COPE, con Pilar García Muñiz.

Qué es deflactar el IRPF y cómo te afecta

José María Camarero ha explicado que deflactar el IRPF consiste en ajustar sus tramos al aumento del coste de la vida. Lo que ocurre habitualmente es que, si te suben el sueldo para compensar la inflación, el sistema interpreta que has subido un escalón en el impuesto. "No es que te suba el IRPF porque haya subido tu sueldo en sí, que es lo lógico, sino porque el sistema interpreta que has subido un escalón, un escalón de una escalera que no está actualizada", detalla el experto.

Europa Press La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero

Este efecto provoca que, aunque tu poder adquisitivo no haya mejorado, acabes pagando más impuestos. Según Camarero, esta situación se ceba especialmente con las clases medias, que define como el rango de rentas entre 23.000 y 50.000 euros. "Hacienda no recauda mucho impuesto, mucho IRPF con quién gana poco dinero, porque paga poco, ni tampoco recauda mucho con quién gana mucho, porque al final tiene una sociedad, un fondo, lo que sea", afirma.

Hacienda no recauda mucho impuesto, mucho IRPF con quién gana poco dinero, ni tampoco recauda mucho con quién gana mucho" José María Camarero Experto económico

La razón por la que el Gobierno no aplica esta medida es puramente económica. Según el periodista, el Estado recauda "sin cambiar la ley, sin subir los tipos del IRPF, sin modificar la normativa, directamente recauda, digamos, por la puerta de atrás". Camarero cifra esta recaudación extra en 10.000 o 15.000 millones de euros desde 2018, un efecto que se nota mucho más en años con una inflación elevada.

Qué pueden hacer los contribuyentes

Aunque la principal responsabilidad recae en la Administración, los contribuyentes pueden tomar medidas. Camarero aconseja actualizar anualmente el modelo 145 para informar a la empresa de la situación personal, revisar la retención anual que corresponde y, si es posible, hacer uso de retribuciones en especie como cheques guardería, transporte o seguros de salud, que suponen una rebaja fiscal.

Matias Chiofalo La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros

Algunas comunidades autónomas como Madrid o el País Vasco ya han deflactado parcialmente su tramo del IRPF, pero el experto recuerda que el efecto es limitado. "El peso de las comunidades autónomas en el IRPF es la mitad. La otra mitad es del estado. Por lo tanto, si no es una acción al unísono (...), el efecto se va diluyendo y no se nota tanto", aclara.

Crisis de Gobierno en Moncloa

Durante la entrevista se ha conocido la noticia de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizaría una declaración institucional por la tarde. El motivo es la salida de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para ser candidata en las elecciones andaluzas.

Se abre así una crisis de gobierno donde, según Camarero, la clave es ver si el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, asume un "superministerio" o si el secretario de Estado de Hacienda asciende. Un mayor poder de Cuerpo sería, en su opinión, "una sorpresa muy desagradable para Yolanda Díaz", debido a los recientes "encontronazos" entre ambos. Camarero ha recordado la frase de Nadia Calviño sobre Podemos: "Ellos tienen las ruedas de prensa y yo tengo el BOE", una máxima que, asegura, Carlos Cuerpo ha seguido a pies juntillas.

Ellos tienen las ruedas de prensa y yo tengo el BOE" José María Camarero Experto económico

Finalmente, el periodista económico ha apostado por una crisis de gobierno "quirúrgica y limitada", aunque sin descartar sorpresas, ya que, como ha señalado, "nos queda un año de legislatura, como un año, año y medio, quiero decir, no más".