"El ICE, la policía que despliega Trump para todo, está en los aeropuertos, en las colas de agentes de inmigración comprobando la documentación, esto provoca retrasos de hasta seis horas"

El cierre presupuestario del departamento de seguridad nacional en Estados Unidos está comenzando a afectar gravemente a sus aeropuertos. La situación, analizada en el programa 'La Linterna' de COPE por el corresponsal en Washington, David Alandete, revela que la falta de fondos mantiene a miles de empleados de la Agencia de Seguridad en el Transporte (TSA) sin cobrar, lo que ha provocado un aumento de las ausencias y el cierre de controles, generando una situación que pone a Estados Unidos en alerta por un posible caos.

Colas de hasta seis horas y riesgo de cierre

La principal causa de este caos es la falta de personal en la TSA. Según explicó Alandete a Ángel Expósito, aunque muchos trabajadores de este servicio de emergencia siguen acudiendo a sus puestos sin cobrar, otros "han dejado de presentarse o directamente han dimitido". Esta situación ha reducido drásticamente la capacidad de los controles de seguridad y ha disparado los tiempos de espera a cifras récord. "En algunos casos han sido colas de hasta 6 horas", afirmó el corresponsal.

En algunos casos han sido colas de hasta 6 horas"

La situación es tan crítica que la administradora interina de la TSA ha advertido al Capitolio que, si las ausencias continúan por la falta de pago, la agencia "podría verse obligada a cerrar algunos aeropuertos hasta que vuelva la financiación federal". La advertencia no se refiere a aeropuertos secundarios, ya que la atención está puesta en centros neurálgicos como el de Dallas o el de Houston.

Alamy Stock Photo Agentes del ICE fueron vistos apostados en el aeropuerto LaGuardia. Un cierre parcial del gobierno ha provocado que agentes de la TSA, que no reciben sueldo, se presenten a trabajar. El presidente Trump solicitó la ayuda del ICE para colaborar en las operaciones en 13 aeropuertos de todo el país.

El ICE, la 'policía para todo' de Trump

Para paliar la situación, la Administración Trump ha desplegado agentes del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) para reforzar los filtros de seguridad, una decisión que reabre la polémica. Este cuerpo, conocido por sus controvertidas actuaciones, ya ha sido objeto de debate, como cuando expertos analizaron las órdenes de Trump durante las protestas. El propio Alandete lo describe de forma contundente: "Al final parece ser que el ICE es la policía la que despliega Trump para todo".

El ICE es la policía que despliega Trump para todo"

Aunque la presencia de agentes de inmigración en aeropuertos no es extraña, su función actual sí lo es. En lugar de realizar las tareas de control de acceso, que corresponden a la agencia CBP, los agentes del ICE están ayudando a comprobar la documentación para agilizar el avance de las colas. Estos agentes, que habitualmente se encargan de redadas y de la detención de inmigrantes indocumentados, como en el sonado caso de un niño de cinco años que fue detenido, se dedican ahora a una tarea de gestión de multitudes.

Alamy Live News. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) patrullan cerca de los puestos de control de seguridad en el Aeropuerto Internacional Washington Dulles en Dulles, Virginia, el 24 de marzo de 2026, después de que el presidente Donald Trump ordenara a los oficiales federales de inmigración que ayudaran a la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) en medio de retrasos generalizados en los controles durante un cierre parcial del gobierno.

El desacuerdo migratorio bloquea la negociación

El origen de la crisis, el cierre presupuestario, sigue sin solución a la vista. El desacuerdo entre republicanos y demócratas tiene un fondo migratorio. Los republicanos quieren financiar la mayor parte del departamento de seguridad nacional, pero se niegan a ceder a varias exigencias demócratas sobre el control de las operaciones migratorias. Por el momento, no hay acuerdo entre los dos partidos en el Capitolio.