Muere Noelia Castillo a los 25 años tras recibir la eutanasia

Noelia Castillo Ramos, la joven catalana de 25 años que solicitó la eutanasia hace dos años, ha fallecido este jueves en Barcelona tras someterse al protocolo de la ley de muerte asistida. La confirmación ha llegado por parte de Abogados Cristianos, la asociación que ha representado a su padre en la batalla judicial que se ha extendido durante un año y medio para intentar frenar el proceso.

La muerte, que estaba prevista para las 18:00 horas, se ha producido después de que un juzgado de Barcelona denegara este mismo jueves las medidas cautelarísimas solicitadas por el padre. La familia buscaba 'in extremis' que Noelia fuera sometida a una terapia psicológica y psiquiátrica antes de que se ejecutara la prestación.

EFE Numerosos periodistas y curiosos esperan a las puertas del Hospital Residencia Sant Camil, en Sant Pere de Ribes (Barcelona), el desenlace de la eutanasia de Noelia Castillo, la joven de Barcelona de 25 años afectada por una paraplejia y que había solicitado la eutanasia a la que su padre se opuso judicialmente, y que según anunció ella misma en una entrevista en televisión, la recibirá este jueves

Una decisión firme

Fue la propia Noelia quien rompió su anonimato en una entrevista televisiva para Antena 3, donde declaró: "Me llamo Noelia Castillo Ramos, tengo 25 años y me quedan cuatro días porque el 26 de marzo me hacen la eutanasia". Preguntada sobre si había tenido dudas en algún momento, su respuesta fue contundente, asegurando que lo tuvo "claro desde el principio".

Claro desde el principio"

La batalla judicial del padre

Este caso ha generado un intenso debate, ya que el padre de Noelia ha sostenido en los juzgados que el origen de la situación de su hija eran problemas de salud mental y no un padecimiento físico con dolores insufribles. El debate sobre si el caso de Noelia se ajustaba a los supuestos de la ley ha sido intenso, con expertos como el catedrático de Derecho Constitucional Guillermo Morales cuestionando si una persona "médicamente estable" era candidata a la eutanasia.

A pesar de los intentos del padre, que recurrió en todas las instancias posibles, incluido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH), las resoluciones judiciales han avalado la petición de la joven. La decisión ha contado con el respaldo de los técnicos de la Generalitat de Cataluña, que dieron luz verde a la aplicación de la muerte asistida, sentando un precedente sobre la prevalencia de la voluntad del paciente frente a la opinión de los familiares.

EFE Numerosos periodistas y curiosos esperan a las puertas del Hospital Residencia Sant Camil, en Sant Pere de Ribes (Barcelona), el desenlace de la eutanasia de Noelia Castillo, la joven de Barcelona de 25 años afectada por una paraplejia y que había solicitado la eutanasia a la que su padre se opuso judicialmente, y que según anunció ella misma en una entrevista en televisión, la recibirá este jueves

Críticas a la ley de eutanasia

Desde Abogados Cristianos han lamentado "profundamente" el fallecimiento de Noelia y han denunciado que "este caso evidencia los graves fallos de la ley de eutanasia, que no protege a las personas más vulnerables". La asociación ha añadido que los padres "están rotos" tras años intentando "acompañarla en su rehabilitación". La postura de la asociación se alinea con la visión de la Iglesia, como ha expresado el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, quien ha señalado que un médico "no es el brazo ejecutor de una sentencia a muerte".

Este caso evidencia los graves fallos de la ley de eutanasia, que no protege a las personas más vulnerables"

El caso ha trascendido lo puramente legal y ha abierto un profundo debate filosófico en la sociedad española sobre los límites de la ley, el derecho a una muerte digna y la protección de la vida en situaciones de especial vulnerabilidad. Asociaciones a favor de la eutanasia habían advertido de que una resolución contraria podría haber dejado en jaque la ley aprobada en 2021.