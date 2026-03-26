La Fundación ”la Caixa” impulsa talleres para enseñar a las personas mayores a afrontar el duelo

La Fundación ”la Caixa” ha impulsado en sus centros de personas mayores de toda España charlas de sensibilización y talleres a través de su programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas. El objetivo es ofrecer herramientas a este colectivo para sentirse mejor, cuidar su bienestar y, sobre todo, para afrontar situaciones de fragilidad emocional y social.

El duelo, un proceso más allá de la muerte

Uno de los focos principales es la gestión del duelo. La psicóloga clínica Elena Angulo, colaboradora del proyecto, explica que “el duelo es un proceso natural de adaptación a una pérdida significativa”. Subraya que, aunque se asocia a la muerte de un ser querido, “existen otras pérdidas, de trabajo, de pareja por divorcio, de país de origen, de salud”.

Las personas mayores se enfrentan a menudo a una acumulación de duelos por el fallecimiento de amigos o la pérdida de roles familiares, lo que puede generar una sensación de soledad. Según Angulo, esta acumulación de pérdidas puede “ir dejando mella” y hacer que la persona sienta que “se está quedando sola”.

La idea de que las personas mayores, por haber vivido más, están más preparadas ante las pérdidas es un tópico extendido. Sin embargo, factores como la capacidad de resiliencia, la salud física y mental o la espiritualidad influyen en cómo cada persona afronta una pérdida. “La manera de vivir un duelo nunca es igual”, aclara la psicóloga.

La muerte como tema tabú

Estos talleres también buscan naturalizar la muerte, que sigue siendo un tema delicado en nuestra sociedad. “En nuestra sociedad, la muerte sigue siendo un tabú, nos cuesta, y todavía hay gente que quiere evitar hablar”, señala Angulo. El objetivo es acompañar para que este proceso, que forma parte de la vida, se afronte con mayor serenidad.

Sobrevivir al dolor: la historia de Flora

Un ejemplo es la historia de Flora, quien tras perder a sus dos hijos se trasladó a Cataluña con 74 años. En el centro de mayores encontró un lugar donde socializar y participar en actividades como un club de lectura. Su testimonio es una lección de cómo sobrevivir al dolor inmenso de la muerte.

Flora ha aprendido a sobrellevar su pérdida pensando en los “ratos buenos” que vivió con sus hijos. Su consejo para quienes atraviesan una situación similar es claro: “que pase su duelo, que tenga su tiempo, y si ve que se encuentra muy mal y no lo supera, que vaya a un profesional, que vaya a un psicólogo”.

Esta iniciativa subraya el papel fundamental de los centros de mayores como espacios para tejer vínculos, hacer frente al aislamiento y reconstruir el sentimiento de pertenencia. A través de sus 629 centros propios y conveniados, la Fundación ”la Caixa” impulsa el papel activo de los mayores con más de 20.000 actividades y cerca de 570000 participantes solo en el último año.