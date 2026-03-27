Irán desafía a Occidente: el control del estrecho de Ormuz pone en jaque la economía mundial

La tensión en Oriente Próximo tiene un nuevo epicentro: el estrecho de Ormuz. Irán ha convertido el control de esta ruta marítima clave en su principal baza de presión contra Occidente, basando su estrategia en generar miedo y fragilidad en los mercados globales, como se ha analizado en el programa La Linterna de COPE. Aunque la flota naval iraní se ha visto mermada, su capacidad para desestabilizar la economía mundial a través de amenazas y ataques de bajo coste pone en jaque la seguridad del comercio internacional.

"Hay que liberar el estrecho de Ormuz", el G7 lo tiene claro El tema del día Escuchar

Drones y minas, la guerra asimétrica

La fortaleza de Irán en la zona no reside en grandes buques, sino en una guerra asimétrica perfectamente adaptada al terreno. La costa iraní, repleta de cuevas y búnkeres, ofrece posiciones de disparo ideales para ataques rápidos, una amenaza que un portavoz militar iraní ya verbalizó. Un solo dron, con un coste aproximado de 20.000 dólares, es suficiente para sembrar el pánico entre las aseguradoras y ocasionar daños multimillonarios.

A esto se suma la siembra de minas submarinas a lo largo de todo el trayecto. Como explicaba en la antena de COPE Cristián Villanueva, editor de la revista 'Ejércitos', la amenaza va más allá de los artefactos explosivos convencionales. "Ni siquiera enviando dragaminas y limpiando de minas las aguas del estrecho, quedaría abierto, porque ahora hay otra cosa, que son los drones, que son extremadamente baratos, se pueden producir en grandes cantidades y te permiten, por una parte, observar y, por otra, atacar", ha señalado.

Una palanca geopolítica

Para analizar la dimensión de la crisis, 'La Linterna' ha contado con Alexander Grinberg, experto en Irán del Instituto de Jerusalén para la Estrategia y la Seguridad. Según Grinberg, el estrecho es vital para Teherán porque le "otorga una ventaja considerable al régimen iraní". Su control funciona como una palanca geopolítica para "provocar un choque en la economía mundial mediante el disparo de los precios de los hidrocarburos", una situación que ya se está observando.

La negativa de los países europeos a enviar buques de guerra para escoltar navíos comerciales representa ya el punto más bajo de la conciencia europea"

Alamy Stock Photo Plataforma de perforación de petróleo y gas en alta mar, plataforma petrolífera semisumergible, plataforma de extracción en alta mar y buque de perforación operando en mar abierto.

La estrategia iraní destaca por su efectividad sin necesidad de acciones letales a gran escala. "De momento, no ha bloqueado físicamente el estrecho, se limita a amenazar con atacar buques, sin embargo, la amenaza ya pone en marcha la reacción en cadena económica", ha afirmado el experto. A esta tensión se añade el papel de los hutíes en Yemen, un brazo ejecutor de Irán que "podrían disparar misiles tierra-mar suministrados por Irán" capaces de hundir buques.

La inacción de Europa y el futuro del conflicto

Pese a la importancia global de la ruta, Grinberg ha señalado que para Israel no es una zona fundamental, ya que su suministro de petróleo proviene de Asia Central. El analista ha sido especialmente crítico con la respuesta de Occidente, atribuyendo la situación actual a "la inacción y la cobardía del liderazgo europeo". "La negativa de los países europeos a enviar buques de guerra para escoltar navíos comerciales representa ya el punto más bajo de la conciencia europea", sentenció.

Los drones son muy peligrosos porque es difícil encontrar a los operadores"

Un equipo de la UGR desarrolla un sistema que dota a los enjambres de drones de ‘conciencia’

A pesar de la gravedad del momento, Grinberg no cree que el bloqueo se prolongue indefinidamente, ya que la situación "es también difícil para Irán". La solución pasa por la voluntad política y el despliegue de medios adecuados como los dragaminas y los sistemas de defensa de los buques de guerra modernos, que "pueden devorar los drones". Sobre estos últimos, ha insistido en su peligrosidad: "Los drones son muy peligrosos porque es difícil encontrar a los operadores".

Mientras las potencias deciden cómo actuar, el impacto ya se siente en el bolsillo de los consumidores. El precio medio del diésel ha superado al de la gasolina, situándose en 1,87 euros el litro, lo que supone una subida del 30% en solo 15 días. Llenar un depósito medio de 55 litros cuesta ya más de 100 euros, un reflejo directo de la inestabilidad generada por Irán en el estrecho de Ormuz.