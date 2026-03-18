"La negativa de los países europeos a enviar buques de guerra para escoltar navíos comerciales a Ormuz representa el punto más bajo de la conciencia europea"

La contundente afirmación corresponde a Alexander Grinberg, experto en Irán del Instituto de Jerusalén para la Estrategia y la Seguridad, durante una entrevista en el programa 'La Linterna' con Expósito, y resume la parálisis de Occidente frente a la crisis del estrecho de Ormuz. La amenaza de Irán de cerrar este punto neurálgico para el comercio mundial ha desencadenado una escalada de tensión que ya repercute en la economía global, mientras las principales potencias europeas han declinado la petición de Estados Unidos para intervenir militarmente.

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Ormuz, la joya milenaria del comercio

Existe un proverbio árabe que dice que, si el mundo fuera un anillo, Ormuz sería su joya. Como explica el profesor Felipe de Baza, de la universidad Rey Juan Carlos, su importancia histórica se remonta a la milenaria Ruta de la Seda, conectando Europa y Asia durante siglos. Tras la caída de Constantinopla, el control de este pequeño brazo de mar, que une el golfo Pérsico con el océano, ha sido codiciado por persas, musulmanes, portugueses y británicos, todos conscientes de su valor estratégico.

Ese valor se ha mantenido intacto hasta hoy. Por sus 167 kilómetros de longitud y una anchura que apenas alcanza los 40 kilómetros en su punto más angosto, circula una parte crucial de la energía que mueve el mundo. Se estima que por Ormuz pasa el 20% del petróleo mundial, proveniente de Arabia Saudí, Emiratos, Irak y Qatar, así como un 20% del comercio global de gas natural licuado.

Irán cierra el grifo: petróleo y miedo

La guerra ha llevado a Irán a usar su principal baza geoestratégica. Un portavoz iraní ha sido tajante: "Nunca permitiremos que ni siquiera un solo litro de petróleo pase por el estrecho de Ormuz en beneficio de Estados Unidos, del régimen sionista o de sus socios". Como resultado, el tráfico marítimo ha caído drásticamente y, tal como se informa en COPE, los barcos que cruzan el estrecho de Ormuz son poquísimos. En las últimas 48 horas, solo se ha visto navegar a petroleros de la propia flota iraní o con destino a China.

JISS Alexander Grinberg, experto en Irán del Instituto de Jerusalén para la Estrategia y la Seguridad

Las consecuencias ya se notan en los bolsillos de los ciudadanos, con un aumento del 30% en el precio de la gasolina desde que empezó el conflicto. "Se nota bastante. Pero, bueno, con lo del conflicto, supongo que es lo normal, ¿no?", comenta una conductora. Ante esta situación, el presidente de Estados Unidos ha reclamado ayuda a sus aliados: "Estaría bien que otros países se encargaran también de esa vigilancia junto a nosotros", ha declarado.

Sin embargo, la respuesta ha sido negativa. Potencias como Reino Unido, Alemania, Japón, Corea del Sur y España han rechazado participar en una operación militar. Emmanuel Macron, presidente de Francia, fue claro: "Nosotros no vamos a participar en esta guerra jamás. Francia no formará parte de las operaciones de apertura o de liberación del estrecho de Ormuz".

La guerra asimétrica de drones y minas

La estrategia de Irán se basa en la guerra asimétrica y el miedo. Como apunta el periodista Fabián Gil, Teherán está generando fragilidad en los mercados con un coste mínimo. La costa iraní, llena de cuevas y búnkeres, facilita ataques rápidos y difíciles de repeler. Un solo dron, con un coste de apenas 20.000 dólares, puede causar daños multimillonarios en un petrolero y generar un impacto medioambiental devastador.

A esto se suma la amenaza silenciosa de las minas submarinas. Christian Villanueva, editor de la revista 'Ejércitos', explicaba en 'Herrera en COPE' que la situación es más compleja de lo que parece. Según el experto, incluso si se limpiaran las minas, el estrecho no quedaría abierto por la amenaza de los drones, que "son extremadamente baratos y se pueden producir en grandes cantidades".

Ni siquiera enviando dragaminas y limpiando de minas las aguas del despecho, quedaría abierto"

CONTACTO vía Europa Press Un mapa que representa la isla de Kharg, el golfo Pérsico, Irán, el estrecho de Ormuz y el golfo de Omán.

Para Alexander Grinberg, el bloqueo de Ormuz es una palanca geopolítica para Irán. "Puede emplear esta palanca sin recurrir a acciones letales. De momento, no ha bloqueado físicamente el estrecho, se limita a amenazar", señala el experto. Aunque un cierre total podría ser contraproducente para el propio Irán, como analiza el experto en comercio marítimo Joel Grau, la simple amenaza es suficiente para provocar un "choque en la economía mundial". Además, Grinberg recuerda que los hutíes en Yemen, como brazo de Irán, también podrían atacar con misiles.

Es en este punto donde Grinberg lanza su crítica más dura a la "inacción y cobardía del liderazgo europeo". En su opinión, la negativa a escoltar navíos comerciales no es por ayudar a Israel o a EE.UU., sino por una falta de conciencia sobre la necesidad de proteger la economía. "Se trata solamente de proteger buques mercantes frente a la piratería y de evitar un mayor deterioro de la economía mundial, en beneficio de todos", sentenció.

Se trata solamente de proteger buques mercantes frente a la piratería y de evitar un mayor deterioro de la economía mundial"

A pesar de la complejidad, el experto israelí no cree que la situación se prolongue indefinidamente. Asegura que existen los medios técnicos para contrarrestar las amenazas iraníes. "Hay dragaminas, pero ¿cuántos países europeos tienen más dragaminas que los Estados Unidos?", cuestiona. Del mismo modo, "todos los buques de guerra modernos tienen sistemas antiaéreos que pueden devorar los drones". Al final, concluye, todo depende de la voluntad política.