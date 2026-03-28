Fernando Alonso vaticina un calvario hasta verano: "Las próximas 10 carreras serán complicadas"

Fernando Alonso afronta el Gran Premio de Japón con resignación. Tras una clasificación complicada en la que saldrá 21º, el piloto asturiano ha sido tajante sobre el futuro a corto plazo de su equipo en sus declaraciones a Dazn, asegurando que la situación no mejorará pronto. Alonso ha adelantado que "las próximas 10 carreras serán complicadas".

Una Fórmula 1 frustrante

El bicampeón del mundo ha mostrado su descontento con la nueva era de la Fórmula 1, donde la gestión de la energía ha cambiado la esencia de circuitos míticos. Alonso ha criticado que las curvas rápidas de trazados como Suzuka, Australia o Yeda "han desaparecido" para convertirse en puntos de recarga de batería.

Según el asturiano, esta nueva filosofía de carrera es decepcionante. "El piloto lo único que hace es no empujar en las curvas, así que es un poco frustrante", ha lamentado. Para Alonso, esta falta de satisfacción en pista le lleva a una difícil comparación: "Prefiero tener el McLaren, que tiene inconvenientes grandes, y va rápido cuando sales a la pista, a tener un fin de semana fiable y estar de los últimos".

Sin mejoras hasta después del verano

A pesar de la frustración, Alonso ha defendido el trabajo de su escudería, asegurando que el equipo "no está sentado en una silla mirando los árboles". El piloto ha recordado que los cambios en la Fórmula 1 no son inmediatos y requieren meses de trabajo y proyectos totalmente reconfigurados.

Por ello, ha pedido paciencia y ha marcado un horizonte claro para ver posibles mejoras. "La primera parte del año va a ser muy dura y la segunda mitad ojalá un poco un poco mejor", ha afirmado, sentenciando que veremos una situación muy parecida en cada Gran Premio "hasta después del verano".