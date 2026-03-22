Portavoz militar iraní: "Nunca permitiremos que ni siquiera un solo litro de petróleo pase por el estrecho de Ormuz en beneficio de Estados Unidos, del régimen sionista o de sus socios"

La actualidad nacional e internacional ha estado marcada por una serie de noticias de alto impacto, analizadas en el programa Fin de Semana de Cristina López Schlichting. La periodista Beatriz Pérez Otín ha desgranado los acontecimientos más preocupantes, desde la escalada de tensión entre Irán y Estados Unidos hasta las crisis políticas internas y los crímenes que han conmocionado a la sociedad española.

Escalada de tensión en el estrecho de Ormuz

La tensión en Oriente Próximo ha alcanzado un nuevo pico después de que Irán amenazara con bloquear el estrecho de Ormuz. Un portavoz del gobierno iraní afirmó de manera contundente: "Nunca permitiremos que ni siquiera un solo litro de petróleo pase por el estrecho de Ormuz en beneficio de Estados Unidos, del régimen sionista o de sus socios". Esta declaración se produce en respuesta a la advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre posibles bombardeos a instalaciones eléctricas iraníes si no se garantiza la libre circulación.

Este cruce de ataques con misiles ha incluido zonas cercanas a instalaciones nucleares, lo que marca un cambio de fase significativo en el conflicto. La situación aumenta el riesgo de una desestabilización regional con implicaciones a escala global.

En este contexto de tensión geopolítica, el presidente Donald Trump también ha reavivado el debate sobre la presencia militar estadounidense en España. Trump ha sugerido la posibilidad de retirar las tropas estacionadas en bases españolas, una propuesta enmarcada en su discurso sobre la revisión de los compromisos de Washington con sus aliados tradicionales.

La respuesta del Gobierno español ha sido inmediata, defendiendo la solidez de la relación bilateral. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha contextualizado las palabras del mandatario: "Es una reflexión que hace el presidente Trump, todos sabemos cuál es su posición, es una posición que España no comparte, pero no hay ningún pronunciamiento expreso sobre retirada de bases". Fuentes del Ejecutivo insisten en que España sigue siendo un socio fiable y comprometido dentro de la OTAN y que las bases son clave para la estabilidad en el Mediterráneo, África y Oriente Próximo.

Fisuras en la derecha y polémica por 'Anboto'

En el panorama político nacional, el líder de VOX, Santiago Abascal, ha cuestionado abiertamente la capacidad de liderazgo de Alberto Núñez Feijóo al frente del Partido Popular. En una entrevista con el diario ABC, Abascal ha llegado a sugerir que el PP debería convocar un congreso extraordinario, afirmando: "Yo creo que hay dudas sobre si el señor Feijóo es capaz de liderar la alternativa".

Yo creo que hay dudas sobre si el señor Feijóo es capaz de liderar la alternativa" Santiago Abascal, líder de VOX

Abascal ha añadido que existe un debate interno en el Partido Popular sobre si Feijóo es el mejor candidato, mencionando preferencias por Juanma Moreno o Isabel Díaz Ayuso. En respuesta, el vicesecretario general de economía del PP, Juan Bravo, ha rechazado estas afirmaciones, declarando que "no parece que seamos nosotros los que tenemos problemas internos" y acusando al líder de VOX de intentar desviar la atención de su propia contestación interna.

Por otro lado, la dirigente de ETA Soledad Iparragirre, conocida como 'Anboto', ha accedido a un régimen de semilibertad en la cárcel de Martutene. Esta medida, aplicada bajo el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, le permite salir de prisión de lunes a viernes. La decisión ha generado un fuerte rechazo por parte de las asociaciones de víctimas del terrorismo, que consideran que el beneficio no se corresponde con la gravedad de sus delitos.

Crónica social: asesinatos y huelgas

La crónica de sucesos se ha teñido de negro con dos asesinatos que han conmocionado a España en apenas 24 horas. En Torrevieja (Alicante), un padre ha asesinado presuntamente a su hija de 3 años en un caso que se investiga como violencia vicaria antes de suicidarse. Horas antes, en Zaragoza, un hombre asesinaba a su expareja de 42 años de un disparo en la vía pública para después quitarse la vida.

Según fuentes oficiales, en ninguno de los dos casos había denuncias previas, lo que pone de manifiesto la dificultad para detectar estas situaciones. Las autoridades insisten en la importancia de denunciar y recuerdan la existencia de recursos como el teléfono 016, que no deja rastro en la factura.

Finalmente, en el ámbito laboral, los sindicatos han convocado una huelga en los servicios de asistencia en tierra en varios aeropuertos españoles durante los días centrales de Semana Santa. El paro, previsto para los días 1, 3 y 6 de abril, afectará a servicios como la facturación, el embarque y la gestión de equipajes, y se justifica por la sobrecarga de trabajo y la necesidad de mejoras salariales en el sector.