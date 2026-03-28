"La pensión media de jubilación se sitúa ya en los 1.568 euros al mes, y eso es casi un 4,5 por ciento más que en el mismo mes del año pasado, o sea, en marzo del 2025"

El gasto en pensiones en España ha vuelto a batir todos los récords. Un tema analizado en el programa 'La Linterna' de COPE, donde el periodista Iván Alonso ha desgranado en su sección de economía junto a Ángel Expósito las claves de este incremento. Solo en el mes de marzo, la Seguridad Social ha desembolsado más de 14.300 millones de euros, un 6% más que hace un año, una tendencia al alza que se consolida mes a mes.

Un gasto récord impulsado por la revalorización

Este nuevo hito en el gasto ha sido impulsado por varios factores. Por un lado, la revalorización de las pensiones aprobada por el Gobierno para 2026, que ha supuesto una subida general del 2,7% para las pensiones contributivas, en línea con el IPC, y cuyas claves para la nómina de 2026 ya se conocen. Por otro, influye el aumento constante en el número de jubilados, con la llegada paulatina de la generación del 'baby boom' al sistema.

Además de la subida general, las pensiones mínimas han aumentado un 7%, mientras que las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) han experimentado un incremento del 11,4%. Del total del gasto, tres cuartas partes, unos 10.474 millones de euros, se destinan al pago de las pensiones de jubilación, que son las mayoritarias.

Alamy Stock Photo Una jubilada leyendo en el balcón de su casa en Barcelona

La Seguridad Social ha destinado en marzo la cifra récord de 14.307,7 millones de euros"

La pensión media supera los 1.500 euros

La consecuencia directa de esta situación es la mejora de las prestaciones. Según los últimos datos, la pensión media de jubilación se sitúa ya en los 1.568,5 euros mensuales, lo que representa un aumento de casi un 4,5% más que en marzo de 2025. Como ha señalado Iván Alonso en 'La Linterna', "la pensión media de jubilación se sitúa ya en los 1.568 euros al mes". La pensión media del sistema, incluyendo todas las modalidades, alcanza los 1.367,4 euros al mes.

La pensión media de jubilación se sitúa ya en los 1.568 euros al mes"

Alamy Stock Photo Jubilados jugando a la petanca en La Marina, España

Existen, no obstante, diferencias notables según el régimen de cotización. Mientras la pensión media de jubilación en el Régimen General es de 1.728,7 euros, en el Régimen de Autónomos (RETA) se queda en 1.057,6 euros. En el extremo opuesto se encuentra la Minería del Carbón, donde algunos jubilados cobran casi 3.000 euros al mes. Por su parte, la pensión media de viudedad se ha fijado en 973,4 euros mensuales.

Auge de las jubilaciones demoradas

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones también ha destacado el creciente interés por prolongar la vida laboral. En los dos primeros meses del año, casi un 13% de las nuevas altas de jubilación correspondieron a jubilaciones demoradas voluntarias, una cifra que supera en ocho puntos a la registrada en 2019, lo que plantea un debate sobre el futuro de las pensiones en España.

Asimismo, la modalidad de jubilación activa, que permite compatibilizar trabajo y pensión, también gana adeptos y suma ya casi 13.000 beneficiarios desde su mejora en abril del año pasado. En total, la Seguridad Social ha abonado este mes 10.463.537 pensiones a un total de 9,46 millones de personas en todo el país.