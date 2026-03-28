Antonio Jiménez analiza las primeras grietas en el Gobierno: la jornada laboral y los choques entre ministros

El periodista Antonio Jiménez ha analizado la actualidad política y económica en el programa 'Fin de Semana' de la COPE, conducido por Cristina López Schlichting. Durante su intervención, ha desgranado los nombramientos en el Ejecutivo de Carlos Cuerpo como vicepresidente y de Arcadi España como ministro de Hacienda, las tensiones internas en el Gobierno y el impacto de la guerra en la economía.

Un perfil técnico para la vicepresidencia

Sobre los cambios en el Gobierno, Jiménez ha destacado que el presidente ha optado por un "perfil muy técnico" al elevar a Carlos Cuerpo a la vicepresidencia. Según el periodista, Cuerpo es "un hombre afable" y "aparentemente, no es nada sectario", a diferencia de otros ministros que rechazan hablar con medios que no consideran de su cuerda. En este sentido, ha valorado que, desde el punto de vista técnico, "está haciendo las cosas correctamente", aunque ha matizado que "no va tan bien la economía como él vende" y que existen "sombras y zonas grises".

Choque frontal con Yolanda Díaz

Jiménez ha puesto el foco en los enfrentamientos que mantiene Carlos Cuerpo con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. El periodista ha recordado los choques a propósito de la reforma laboral y las subidas del salario mínimo, donde Cuerpo defendía que "sin acuerdo con los empresarios, pues no era lo más conveniente".

Alamy Stock Photo El ministro de Economía y nuevo vicepresidente primero del gobierno, Carlos Cuerpo

Otro punto de fricción es el registro horario de los trabajadores, una medida que, según ministerios que han estudiado el asunto, "puede atentar contra el principio de la protección de datos", pero en la que insiste Díaz. El mayor enfrentamiento, ha señalado Jiménez, se produjo con la reducción de la jornada laboral a 37 horas, a la que Cuerpo se opuso. Fue entonces cuando Yolanda Díaz, según ha recordado el periodista, dijo que se comportaba "como casi una mala persona".

En relación con la jornada laboral, Jiménez ha comentado la implantación de las 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado, que beneficiará a entre 215.000 y 250.000 empleados públicos. El colaborador de COPE ha advertido que, al trabajar menos horas, "la administración tendrá que contratar también a más trabajadores, a más funcionarios, para para cubrir los turnos", lo que supondrá "más mochilas al gasto del estado".

La guerra y su impacto económico

En el plano internacional, Antonio Jiménez ha abordado el conflicto en Oriente Próximo, mencionando la predicción del senador estadounidense Marco Rubio, quien afirmó que la situación se resolverá en poco tiempo. "Dice, Marcos dice que esto va a durar 2, 3 semanas como más, como máximo, ¿no? Y que él cree que no se van a desplegar tropas terrestres, o sea, en Irán".

Alamy Stock Photo Marco Rubio

Sin embargo, el periodista ha contrapuesto estas esperanzas con la realidad sobre el terreno, ya que "siguen los bombardeos, y que Irán sigue atacando a los emiratos del Golfo". Jiménez ha señalado que, pese a los supuestos avances en las negociaciones de los que habla Trump, la situación sigue siendo muy volátil y sujeta a los acontecimientos del día a día.

Finalmente, Jiménez ha alertado de las graves consecuencias económicas del conflicto. Ha destacado que el petróleo marcó máximos de "112 dólares por barril" y que el crecimiento del PIB español ya se ha recortado en cuatro décimas, pasando de una previsión del 2,4% al 2%. El dato más preocupante, ha concluido, es que la inflación en marzo "va a cerrar en el 3,3 por 100".