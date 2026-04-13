Joel Grau, experto en comercio: "Los chinos ya han avisado de que dejen pasar a sus barcos en Ormuz o, si no, podemos tener problemas Irán ha buscado esta escalada"

El bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Estados Unidos ha elevado la tensión en una de las rutas comerciales más importantes del mundo. La medida, con la que se busca estrangular la economía de Irán, ha provocado una escalada de consecuencias imprevisibles, especialmente en la relación con China. Este complejo escenario ha sido analizado en el programa La Linterna de COPE, donde el experto en comercio Joel Grau, junto a la directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, y el presentador Ángel Expósito, han desgranado las claves de una crisis que amenaza con convertirse en un conflicto a gran escala. El bloqueo ya es efectivo y supone una "elevación de la contienda a un acto de guerra en toda su extensión", en palabras de Grau.

Joel Grau, consejero delegado de Sostera Marine y profesor en Deusto, ha advertido de la gravedad de la situación, calificándola como un "tango muy, muy peligroso". Según el experto, Irán ha contribuido a la escalada, pero la reacción de China es el factor más preocupante. "Los chinos ya han avisado de que dejen pasar a sus barcos en Ormuz o, si no, podemos tener problemas", ha señalado Grau, destacando que Pekín ha abandonado su "posición pasiva" y ahora exige que se respeten sus acuerdos comerciales con Irán.

Los chinos ya han avisado de que dejen pasar a sus barcos en Ormuz o, si no, podemos tener problemas"

Europa Press Un buque de carga navega por el estrecho de OrmuzEuropa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi29/4/2024

Un "tango muy peligroso"

Las repercusiones económicas no se han hecho esperar. Vicente Boluda, presidente de la Asociación Nacional de Navieros Españoles, ha explicado el enorme impacto que tiene la crisis sobre los precios. Según Boluda, el cierre "afecta muchísimo al combustible y a los precios del combustible, fundamentalmente al gas, pero también al crudo", lo que hace que "la economía mundial se tambalee". Además, ha alertado sobre el efecto en materias primas como los fertilizantes, "imprescindibles para que la agricultura tenga la capacidad de alimentar a la población mundial". Para las navieras, la situación de los buques parados es un "auténtico desastre", ya que siguen generando gastos de mantenimiento y tripulación sin producir ingresos.

¿Riesgo de desabastecimiento en España?

A pesar de la tensión, las empresas energéticas españolas descartan un desabastecimiento de combustible o gas en las próximas semanas. Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, ha asegurado que España está bien posicionada: "El país mejor preparado en Europa para afrontar la situación en la que estamos es España, porque tenemos grandes y buenas refinerías". Sin embargo, como apuntó la experta económica Pilar García de la Granja, el problema no es tanto la disponibilidad como el coste: "La cuestión no es si hay suministro o no, ¿es a qué precio?". Irán ya estaba cobrando hasta dos millones de euros por cruzar el estrecho.

El país mejor preparado en Europa para afrontar la situación en la que estamos es España"

EFE Presidente de Estados Unidos Donald Trump

Esta crisis de precios afecta especialmente a Europa por una debilidad estructural. Joel Grau ha explicado que en el continente ha habido "una clara reducción de capacidad de refino" en los últimos 10 o 15 años debido a las políticas energéticas. Esta situación "nos deja más débiles" y "más dependientes de situaciones de shock como este", afectando sobre todo a productos refinados como querosenos y gasolinas, cuyo suministro no está tan garantizado como el del crudo.

Llevar a cabo un bloqueo efectivo es una operación naval muy compleja que requiere una gran presencia militar, la cual ya era importante en la zona. No obstante, el verdadero peligro reside en el pulso geopolítico. China "ha demostrado y ha dicho (...) que los barcos chinos van a continuar moviéndose", ha insistido Grau. La situación confirma que el "tango" que se baila en Ormuz se vuelve "más peligroso" con cada nuevo paso.