Poli Rincón estalla de pasión y de los nervios antes del Bayern-Real Madrid: "Daría mi vida por jugar"

Los momentos previos al partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid han estado marcados por la tensión y la emoción. En este contexto, el exfutbolista y comentarista Poli Rincón ha protagonizado un momento de euforia descontrolada en los instantes anteriores a su intervención en el programa 'Tiempo de Juego' de la COPE, dirigido por Paco González.

En un audio enviado a un chat del programa, Rincón exteriorizaba su estado de nerviosismo y excitación con una vehemencia arrolladora: "No sé qué me pasa, tío, es que estoy, vamos, que salía yo a jugar el partido ahora mismo y arrasaba yo solo", se le escuchaba decir. La intensidad de su mensaje dejaba patente la pasión con la que vive los partidos del club blanco.

Daría la vida por jugar

Preguntado sobre si le gustaría saltar al campo, su respuesta fue contundente y cargada de sentimiento. "Daría mi vida por jugar así", aseguró, dejando claro que su deseo va más allá de una simple preferencia. El exdelantero incluso especificó que jugaría en la defensa para dejarse la piel: "Atrás. Iba a arrasar, iba a dejar el campo con un, vamos, no te puedes ni imaginar", sentenció.

El peso de la historia

Para Rincón, la clave en estas grandes noches europeas reside en la grandeza del club y el legado que lo acompaña. "Cuando el Madrid aparece, la historia pesa y la camiseta quema", afirmó el colaborador. Hizo hincapié en el impresionante palmarés del equipo blanco para argumentar su confianza ciega: "Son 15 Copas de Europa. Madre mía 15 veces en la cima. Ya está. No tengo que decir más".

Cuando el Madrid aparece, la historia pesa y la camiseta quema"

El ambiente en la previa del programa estaba al rojo vivo, como también demostró un comentario de Paco González sobre otro histórico, Manolo Sanchís, quien habría afirmado que "como quite a Valverde de la banda, me levanto y me voy", reflejando el intenso debate que genera cada decisión táctica en una cita de esta magnitud.