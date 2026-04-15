Cisco García anuncia su retirada del tenis profesional para dedicarse a su familia: "Este año va a ser el último baile. Siento que lo he dado todo, que no me he dejado nada, y me voy a ir contento"

El tenista paralímpico Cisco García ha anunciado su retirada del tenis profesional en silla de ruedas. Lo ha comunicado en una entrevista en 'La Tarde' de COPE con Pilar García Muñiz, donde ha explicado que la decisión, que llevaba dos años meditando, se debe a su deseo de dedicar más tiempo a su familia. "A mí el tenis me apasiona, pero me apasiona más mi familia", confesó, asegurando que se va contento y con la sensación de haberlo dado todo en la pista. "Este año va a ser el último baile", sentenció.

No quiero perderme cómo crecen, que eso luego no vuelve" Cisco García Tenista paralímpico

Cisco García, tiene dos hijos, Gonzalo de 6 años y Álvaro de 3, ha explicado que el principal motivo es no perderse la infancia de sus hijos. El circuito profesional le exige jugar entre 12 y 15 torneos al año, lo que supone viajar constantemente. "Llevan regular cuando ya me voy y no quiero perderme cómo crecen, que eso luego no vuelve", ha afirmado. Tras nueve años en el deporte profesional, con momentos "increíbles" y también "muy duros", el balance es "superpositivo".

Una década del accidente que le cambió la vida

Este anuncio llega poco después de cumplirse diez años del accidente de snowboard que le provocó una lesión medular. En 2015, con 24 años, una caída en Austria le cambió la vida para siempre. Recientemente, volvió al lugar exacto del salto acompañado de su familia para "cerrar una herida". A pesar de que el momento le "golpeó bastante emocionalmente", describe la experiencia como un cierre con un "final feliz", rodeado de su mujer y sus hijos.

De nada me sirve mirar lo negativo, yo siempre miro lo positivo" Cisco García Tenista paralímpico

Cisco supo que la lesión era grave nada más caer. "Intenté levantarme y no podía moverme, solo podía levantar la cabeza y un poquito el pecho, y me tocaba las piernas y no las sentía, lo supo", relató. Tras ser operado en Austria, fue trasladado al Hospital Nacional de Parapléjicos, donde estuvo ingresado cuatro meses. Asegura que aceptó su nueva realidad con relativa rapidez, aunque lo que más le costó fue enfrentarse a las miradas en la calle, una barrera que superó sin dejar de salir.

La familia, un pilar fundamental

En todo este proceso, su mujer, Raquel, ha sido un pilar fundamental. García destaca que, al ser médico internista y trabajar en cuidados paliativos, ella "está muy acostumbrada a enfermedades graves" y le ayudó a quitarle peso a la situación. "Podía haber huido, pero ella hizo que le quitara mucho peso a la situación", ha contado. Además, la cantante Vanesa Martín les dedicó la canción 'Salto Mortal', una letra que, según Cisco, refleja su historia y su superación con una "sensibilidad a otro nivel".

Sus dos hijos pequeños no le preguntan por qué no puede caminar, ya que lo tienen "totalmente asumido" y "muy normalizado". El deportista cuenta que hace "de todo" con ellos, incluso jugar al fútbol, tirando la pelota con la mano. Para ellos, su padre en silla de ruedas es la normalidad, un reflejo de la actitud con la que Cisco García ha afrontado su vida.

Inspiración, esperanza y nuevos retos

A pesar de la retirada, Cisco no se detiene. Mantiene la "fe ciega en que la ciencia va a llegar" a una cura para la lesión medular y, por ello, se prepara a conciencia. Lleva a cabo ejercicios con bitutores para ponerse de pie y utiliza la electroestimulación para mantener la masa muscular. "Quiero estar preparado", afirma. Además, ha descubierto una nueva pasión, el parakickboxing, una disciplina que no descarta para el futuro.

Convertido en un referente de superación, Cisco García inspira a miles de personas a través de sus redes sociales y conferencias. "Es increíble cómo, simplemente con poner mi día a día, puedo ayudar a esas personas", explica. Recibe mensajes de gente con todo tipo de adversidades, a quienes les demuestra que, a pesar de las dificultades, siempre se puede seguir adelante.