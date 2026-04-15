La presidenta de la APM acusa al Gobierno de "socavar la confianza" en la Justicia

La tensión entre el Gobierno y el Poder Judicial ha escrito un nuevo capítulo, gracias, una vez más, al caso Begoña Gómez.

Las asociaciones de jueces han reprochado al Ejecutivo la intromisión en las decisiones judiciales que no le son favorables y califican de "inadmisibles" las críticas del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al juez Juan Carlos Peinado, que ha propuesto juzgar a Begoña Gómez por cuatro delitos, y han manifestado su preocupación por el "descrédito" que suponen para el Poder Judicial.

En Mediodía COPE, la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, ha acusado al Gobierno con Pedro Sánchez de intentar minar la credibilidad de los jueces y de presionarles.

00:00 Volumen Descargar La sesión de control al Gobierno marcada por las críticas al juez Peinado

La presidenta de la APM ha calificado estas declaraciones de "ataques personales y directos a los jueces".

Ataques "permanentes" al poder judicial

Del Barco ha denunciado que desde el Gobierno "se dedica de forma permanente a criticar las resoluciones del juez Peinado". Según ha explicado, los miembros del Ejecutivo "las consideran injustas cuando entienden que les perjudican, y justas si entienden con carácter general que una resolución judicial les beneficia".

Para la magistrada, la finalidad de estas actuaciones es clara y deliberada. "Es evidente que esa es la intención, socavar la confianza de los ciudadanos en sus jueces", ha afirmado de manera contundente.

Esa es la intención, socavar la confianza de los ciudadanos en sus jueces" María Jesús del Barco Presidenta de la APM

Un intento de influir en la apelación

La presidenta de la APM considera que las declaraciones del ministro Bolaños o del propio Pedro Sánchez, en las que aseguran que "un tribunal superior hará justicia", son un aviso a navegantes. A su juicio, se podría pensar que "hay un intento de dar ya instrucciones al órgano superior, al órgano de apelación, sobre cuál debe ser la resolución que en su caso deba adoptar".

La justicia de verdad para algunos es aquella que les da la razón, el resto no lo consideran justicia" María Jesús del Barco Presidenta de la APM

Del Barco ha recordado que esta actitud "no es nueva" y ha puesto como ejemplo la ley del 'solo sí es sí'. "Recuerdo que Pedro Sánchez dijo que la Sala Segunda iba a aclarar esto, ya se intuía que él iba a dar instrucciones a la Sala Segunda o que pretendía hacerlo", ha señalado, aunque finalmente el tribunal "lo que hizo fue aplicar la ley".

00:00 Volumen Descargar Moncloa se centra en la defensa de Begoña Gómez

Acciones ante Europa

Ante lo que consideran "atentados permanentes a la independencia judicial", la APM ya ha anunciado medidas. La asociación remitirá a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo "una relación de todas estas declaraciones que atentan claramente contra la independencia judicial".

Finalmente, Del Barco ha recordado que, aunque los políticos como Félix Bolaños tienen libertad de expresión, como miembros del Gobierno "deben extremar la prudencia". La crítica se produce en un contexto de alta actividad judicial que afecta a la política, con el 'caso Kitchen' o el 'caso Mascarillas', que sienta en el banquillo al exministro José Luis Ábalos, como telón de fondo.