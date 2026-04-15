El descontento de Manolo Sanchís con el once que ha elegido Arbeloa para buscar la remontada en Múnich: "Romper dos cosas para arreglar una"

El exjugador del Real Madrid, Manolo Sanchís, ha mostrado su desacuerdo con la alineación elegida por Álvaro Arbeloa para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League contra el Bayern de Múnich. El conjunto blanco afronta el reto de remontar el resultado adverso de 1-2 cosechado en el partido de ida.

La principal crítica de Sanchís se centra en el cambio de posición de una pieza clave. El técnico ha quitado a Valverde de la banda, una decisión que para el comentarista no es la más acertada. A su juicio, se trata de romper dos cosas por arreglar una. A pesar de su escepticismo, Sanchís mantiene la esperanza: "Confío en lo que ha hecho Álvaro y espero que salga bien".

Una alineación para la remontada

La alineación completa del Real Madrid es la formada por: Lunin; Alexander Arnold, Militao, Rüdiger, Mendy; Brahim, Bellingham, Valverde, Güler; Mbappé y Vinícius.

Aunque la propuesta de Arbeloa no es la que más le convence, tal y como ha reconocido "no es lo que más me guste", Sanchís ha expresado su deseo de que la táctica funcione y el equipo logre la clasificación. Su descontento inicial se ha visto moderado por la confianza en el criterio del entrenador.